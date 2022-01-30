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Две Бабы Яги, арктический «Панцирь» и Марфуша: в Туле прошел фестиваль «Сани-day»

Две Бабы Яги, арктический «Панцирь» и Марфуша: в Туле прошел фестиваль «Сани-day»

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29 января в Центральном парке Тулы прошел конкурс-фестиваль самых красивых, интересных и креативных саней «Сани-day». Из-за эпидемиологической ситуации в области участников было не так много, как в прошлые годы.

На фестивале можно было найти сани тульской Марфуши, Снеговичка и даже военную технику. А также в схватке «схлестнулись» две Бабы Яги!

Во время представления своих транспортных средств участники рассказывали, что их вдохновило, читали стихи, танцевали и устраивали целые актерские этюды.

Все время аниматоры развлекали маленьких и больших участников, также была обустроена игровая зона для детей, а на сцене выступила певица Анастасия Голубева.

По итогам конкурса первое место заняла семья Никитиных и их «Снежный щит». На втором — семья Артуш с санями «Букабой». А третье заняла Ярослава Копылова и «Дом лесной волшебницы».

Приз зрительских симпатий за «Тульскую Марфушу» получила Олеся Плохих. Также диплом получил и самый маленький участник и его «Снеговичок и братья».

 

Владимир, Анастасия, Дмитрий и Есения Никитины (1-е место) на фестивале не первый раз. Как только «Сани-day» пришел в Тулу в 2017 году, семья сразу стала активно участвовать и занимать призовые места.

- Нас вдохновил военный парад 2021 года. Там выступал арктический «Панцирь», мы его сделали по картинкам из интернета, но немного не рассчитали. Собирали все в квартире на восьмом этаже. В лифт, естественно, не влезло, спускали по лестнице, еле прошли в дверь, хотя я все с рулеткой отмерял. Старались всей семьей. Я, в основном, делал каркас и светотехнику, а супруга занималась раскраской, — рассказал Владимир.

Евгения и Михаил Артуш (2-е место) участвовали в фестивале первый раз и сразу получили призовое место.

- Совершенно случайно увидела рекламу, что будет проходить такой праздник и решила поучаствовать. Когда мы начали рассматривать виды транспорта, подумали, что надо выбрать что-то поинтереснее, так как у нас очень артистичный ребенок. А Баба Яга как раз ассоциируется с самым интересным персонажем. Делали мы где-то неделю: готовились, собирали материалы. Многие, кому мы рассказывали об участии, помогали с музыкальным сопровождением, со строительством санок, с внешним видом Бабы Яги, — говорит Евгения.

Анастасия и Олеся Плохих (приз зрительских симпатий) часто участвуют в разных тульских конкурсах и фестивалях, «Сани-day» не стал исключением. Семья сделала не только большие санки для Марфуши, но и совсем маленькие для Чебурашки.

- Наша самая любимая сказка «Морозко», и мы решили сделать именно трех поросят, которые повезут Марфушу. Нам понравилась идея. Мне кажется, получилось очень оригинально. Дочка была Марфушей. Вторые санки — детские, но тоже оригинальные: маленький Чебурашка с апельсинами — витаминный, так необходимый сейчас для Тулы! - рассказала Анастасия.

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Фестиваль Сани day-2022, Фото: 44
Фестиваль Сани day-2022, Фото: 45
Фестиваль Сани day-2022, Фото: 46
Фестиваль Сани day-2022, Фото: 47
Фестиваль Сани day-2022, Фото: 48
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Фестиваль Сани day-2022, Фото: 54
Фестиваль Сани day-2022, Фото: 55
Фестиваль Сани day-2022, Фото: 56
Фестиваль Сани day-2022, Фото: 57
Фестиваль Сани day-2022, Фото: 58
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Автор: Полина Салькова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:30 +2
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