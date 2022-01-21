Прыгать с ребенком в окно или сгореть: страшные подробности пожара в Шатске

Просыпаешься дома, завтракаешь, а через час из его окон полыхает огонь, уничтожая не только сам дом, но и все имущество внутри него. А ты стоишь на улице босиком и единственное, что можешь — это смотреть на пламя и понимать, что все, что было у тебя, — сгорело.

Страшный пожар произошел сегодня в Шатске в общежитии на улице Полевой. Как рассказывают жители дома, огонь распространялся настолько стремительно, что уже через несколько минут языки пламени начали врываться из коридора в комнаты.

Начался он в туалете: по мнению жителей, там замкнуло проводку.

— Барак в прошлом году был признан аварийным и подлежащим расселению. По графику нас должны были расселить в 2026 году, — рассказывает Екатерина Гребнева. — Мы много раз жаловались, что течет крыша и из-за этого проводка постоянно мокрая. Как раз сильная протечка была в туалете, и еще на кухне стояло ведро, потому что с потолка капало. Но на наши жалобы никто не реагировал. И вот к чему это привело.

Когда начался пожар, Екатерина была дома с трёхлетним сыном. Двое старших сыновей-близнецов в этот момент были в школе, супруг — на работе.

— Мы сначала пытались потушить огонь сами, но это оказалось невозможно. Пламя стремительно захватывало коридор — буквально через несколько минут он был уже весь в огне. Путь к лестнице для нас с сыном был отрезан. Мы прыгали из окна второго этажа. Ребенка поймал сосед. Я угодила в сугроб, обошлось без травм, — рассказывает Екатерина. — Мы остались без всего. Ребенок, простите, даже без трусиков — только в пижаме, он проснулся незадолго до случившегося.

У семьи Екатерины сгорело все: документы, бытовая техника, мебель, учебники, одежда, отложенные деньги. До понедельника семью приютили друзья. Куда идти потом, Екатерина не знает.

Екатерина Яшина узнала, что дом горит, когда была на работе.

— Мне позвонила Олеся, моя знакомая, и сказала, что дом наш горит. Я прибежала. Но зайти внутрь уже было нельзя. Половина дома была в огне. Видеть такое страшно. Моя квартира находилась во второй половине дома, до нее огонь не добрался. Но все, что в ней было, залили во время тушения. Сейчас дом отрезан от электричества и отопления. Жить здесь в любом случае нельзя. Я с двумя детьми — 7 и 16 лет — осталась на улице. Пока разместились у знакомых, — рассказала Катя.

Трагедия доказала: протечка крыши — это не рядовая коммунальная проблема, а реальная угроза. Формализм и неповоротливость бюрократической машины, долгосрочные планы, надежно зафиксированные на бумаге, порой оказываются на одной чаще весов. На другую попадают человеческие жизни. Одну из них пожар сегодня унёс. Его жертвой стал 81-летний Николай Кузьмич Жириков.

— Я утром сегодня приехала проведать бабушку с дедушкой, продукты привезла, — рассказывает Ольга. — До этого забрала документы на их прописку в этом доме. Оставалось только штамп в паспорте поставить. Мы с мамой забрали бабушку с дедушкой летом прошлого года из деревни в Орловской области, где они прожили почти всю жизнь. Они уже преклонного возраста, одним им было тяжело, поэтому перевезли поближе. В общежитии у мамы была комната, в ней же прописали и их. И вот буквально я только заехала к ним, как через некоторое время начался пожар. Я сначала вывела бабушку — она ходит плохо. А потом вернулась за дедом. Он лежачий, я попыталась его поднять. Говорила: «Дедуль, давай, вставай, пожалуйста!» Но он все только «Сейчас, сейчас…». И тут я увидела, что огонь уже около двери. Я выбежала. Это решение далось мне очень тяжело. Но я не могла иначе: у меня четверо детей, я воспитываю их одна.

Останки Николая Кузьмича пожарные нашли в комнате только вечером. Шанса выжить у него просто не было.

Когда на место приехали пожарные, половина дома уже вовсю горела. Сотрудники городской службы спасения эвакуировали из дома 10 человек и кошку.

На борьбу с открытым пламенем у пожарных ушло больше двух часов. Площадь возгорания составила 160 кв. метров.

Без крыши над головой остались 26 человек, в том числе 8 детей, проживавших в доме. Зарегистрировано же в нем было 32 человека.

— Нуждающимся будет предоставлено жилье из маневренного фонда. На данный момент заявления подали 5 человек, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, на место происшествия выезжал прокурор Ленинского района Дмитрий Сазанов. Назначена проверка, в ходе которой прокуратура выяснит, соблюдалось ли законодательство о пожарной безопасности, а также оценит достаточность принимаемых ответственными должностными лицами мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактики пожаров.

Пострадавшим в результате пожара семьям сейчас нужно всё: от одежды до постоянной крыши над головой. Многие буквально босиком выбежали на улицу. Если вы можете и хотите помочь погорельцам, звоните волонтеру Олесе по телефону 8 (903) 658−73−69.