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В Тульской области эта камера уже «видит» непристегнутый ремень
Фото из архива Myslo.

В Тульской области эта камера уже «видит» непристегнутый ремень

Рассказываем, где она находится.

В ноябре в Туле на четырех перекрестках установили новые камеры.
Анонсировалось, что в конце декабря они начнут фиксировать непристегнутый ремень и выключенные фары. Включили ли эти функции? С таким вопросом Myslo обратился в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
 
Нам пояснили, что камеры тестировали, в том числе и во время непогоды. Все замечания и пожелания переданы разработчику.
 
- В настоящее время в Туле проводится дополнительное тестирование фиксации таких нарушений на установленных комплексах, вносятся дополнительные корректировки в настройки. После окончания тестирования и повторного анализа получаемых фотоматериалов фиксация нарушений будет включена.
 
В данный момент в Тульской области только на одной камере включен такой режим. Непристегнутый ремень фиксирует комплекс, расположенный в Болохово на пересечении улиц Соловцова и Советской.
 
— Фиксация нарушений правил применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ) в Болохово ведется с 20 декабря 2021 года, — уточнили в Минтрансе. — Функция будет поэтапно запускаться на всех комплексах, предусматривающих такую возможность.
 
В ведомстве подчеркнули, что основным показателем эффективности комплексов является снижение аварийности и тяжести последствий после ДТП в местах их установки, а не количество выявляемых нарушений.
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