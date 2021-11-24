Новые камеры в Туле: непристегнутый ремень и выключенные фары будет распознавать нейросеть
У нарушителей ПДД нет шансов.
Тульская область стала первым регионом, где установлены новые комплексы фотовидеофиксации «Кордон-Кросс», это разработка питерских специалистов.
В Туле они появились на четырех перекрестках, которые являются местами концентрации ДТП:
- пр. Ленина и ул. Советская,
- ул. Оборонная и Некрасова,
- пр. Ленина и ул. Л. Толстого,
- ул. М. Горького и Октябрьская.
На покупку и установку камер потратили около 19,5 млн рублей. Комплексы повесили в октябре, а с 1 ноября они уже начали работу.
Начальник отдела автоматизированной фотовидеофиксации ГУ ТО «Тулаупрадор» Дмитрий Павлов рассказал:
Дмитрий Павлов
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся мероприятия по увеличению стационарных комплексов фотовидеофиксации на территории Тульской области. По согласованию с региональной Госавтоинспекцией и
Система «видит» 18 нарушений ПДД, среди которых:
- превышение установленного скоростного режима,
- выезд, на полосу, предназначенную для встречного движения,
- проезд на запрещающий сигнал светофора,
- выезд на перекресток при запрещающем сигнале светофора за стоп-линию,
- нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части (нарушение рядности и правил перестроения на проезжей части).
Но наибольший интерес для тульских автомобилистов представляют другие виды нарушений ПДД — непристегнутый ремень безопасности и выключенные фары. Эти нарушения будет распознавать нейросеть. Пока система работает в тестовом режиме.
- Просматриваем полученные фотоматериалы, вносим необходимые настройки, собираем достаточную доказательную базу, чтобы привлекать нарушителей к ответственности. Хотим посмотреть, как система будет работать в неблагоприятных погодных условиях — при сильном снегопаде, дожде, — отметил Дмитрий Павлов.
Планируется, что за непристегнутый ремень водителей начнут штрафовать уже в декабре.
О включении этой функции обещают сообщить дополнительно.
Кстати, если камера «увидит», что помимо водителя непристегнуты и пассажиры, за это тоже придет штраф.
Ниже на фото — пример материала с комплекса. Камера четко засняла водителя, который не пристегнулся. Качество изображения скоро станет лучше - его скорректирует завод-изготовитель.
Интересно, что после того, как информация о работе новых камер попала в СМИ, по наблюдению специалистов «Упрадора», число непристегнутых водителей сократилось.
Почему у нарушителей ПДД нет шансов?
Камеры работают при любых погодных условиях, оборудованы инфракрасной подсветкой, благодаря чему подсвечивается госзнак, сам автомобиль, а также люди, которые находятся в нем.
Комплекс работает в автоматическом режиме, отслеживает движение всех транспортных средств, замеряет скорость не менее 30 раз за время прохождения автомобиля через зону контроля, определяет, к какой категории относится авто и др.
Фотоматериалы формируются в коллаж, ставится электронная цифровая подпись. Вместе с файлом, в котором указано направление, время, дата, сообщение направляется сразу в ГИБДД по защищенным каналам связи. Инспектор лично будет рассматривать каждое нарушение и оформит постановление о привлечении к ответственности водителя.
Интересно, что на трех тульских перекрестах установлены по девять камер, а на перекрестке улиц Максима Горького и Октябрьской целых 12!
Первые штрафы с новых комплексов нарушителям будут приходить в течение двух месяцев.
В Тульской области установлены 190 стационарных комплексов фотовидеофиксации. В этом году планируют дополнительно поставить еще 26 штук. Особое внимание уделят региональным дорогам — «Тула — Новомосковск», «Лапотково — Ефремов», «Суворов — Чекалин — Ханино».
В 2021 году почти на 7% снизилось количество ДТП, на 5,6% — число пострадавших, на 23,3% - погибших.
Кроме того, за 10 месяцев текущего года на 58% снизилось количество мест концентрации ДТП.