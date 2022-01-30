Фото предоставлено Минспортом Тульской области.
Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина завоевала золото на «Оренбургской миле»
Поздравляем нашу спортсменку!
В Оренбурге завершились Всероссийские соревнования в помещении «Оренбургская миля» среди мужчин и женщин, юношей и девушек U18.
Тульскую область в рамках соревнований представляла спортсменка МБУ СШОР «Легкая атлетика» Екатерина Реньжина.
На дистанции 600 метров наша легкоатлетка показала лучшее время (1.28,09) и завоевала золото.
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