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Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина завоевала золото на «Оренбургской миле»
Фото предоставлено Минспортом Тульской области.

Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина завоевала золото на «Оренбургской миле»

Поздравляем нашу спортсменку!

В Оренбурге завершились Всероссийские соревнования в помещении «Оренбургская миля» среди мужчин и женщин, юношей и девушек U18.

Тульскую область в рамках соревнований представляла спортсменка МБУ СШОР «Легкая атлетика» Екатерина Реньжина.

На дистанции 600 метров наша легкоатлетка показала лучшее время (1.28,09) и завоевала золото.

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