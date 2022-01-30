Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина завоевала золото на «Оренбургской миле»

Фото предоставлено Минспортом Тульской области.

В Оренбурге завершились Всероссийские соревнования в помещении «Оренбургская миля» среди мужчин и женщин, юношей и девушек U18.



Тульскую область в рамках соревнований представляла спортсменка МБУ СШОР «Легкая атлетика» Екатерина Реньжина.



На дистанции 600 метров наша легкоатлетка показала лучшее время (1.28,09) и завоевала золото.