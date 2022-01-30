«Где деньги, Лен?»: в Липках экс-начальник почты задолжала горожанам миллион рублей

В Киреевском районе завершена проверка по факту обращения 13 жителей города Липки с заявлением на 48-летнюю Елену Черпакову. Женщина, которая долгое время трудилась в должности начальника местного почтового отделения, в течение года занимала деньги — у коллег, подчиненных, знакомых и едва знакомых. С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года она выудила у доверчивых липковчан 1 миллион 49 тысяч 491 рубль 56 копеек. Возвращать средства женщина не торопится, заявляя кредиторам, что «все близится к концу, нужно просто потерпеть».

«Начальница просит — если ей верить нельзя, то кому можно?»

Первыми от действий Черпаковой пострадали её подчиненные. Она вызывала женщин к себе в кабинет на разговор и просила хранить в секрете просьбу о займе.

— Позвонила мне вечером, говорит, что срочно нужны деньги, — рассказывает одна из сотрудниц почты. — «Дай сто тысяч». У меня было только 70. Объяснила ей, что не могу всю сумму одолжить. Она вздохнула и говорит: «Ладно уж, неси, сколько есть». На следующий день я зашла в кабинет, передаю деньги Елене Николаевне, а она глазки отводит. Хоть бы спасибо сказала!

Спустя месяц-другой подчиненные стали спрашивать у Елены, когда она, собственно, собирается вернуть долг. Начальник почты уходила от ответа, придумывая самые различные увёртки, лейтмотивом которых была фраза «все будет, но потом».

— Кормила и кормила нас завтраками, я через полгода не выдержала и накричала: «Верни деньги или прибью тебя!», — продолжает одна из потерпевших. — Она только цокнула и ответила: «Убивай, мне все равно». И что на это ответить? Никакой расписки я не брала с нее, так как у меня и в мыслях не было, что меня надуют. Это начальница просит — если ей верить нельзя, то кому можно? Теперь обидно до слёз: деньги на гроб копила и осталась с голой жопой.

Сожитель-бизнесмен (ранее судимый)

По словам потерпевших, Елену изменило знакомство с Александром С. Ранее неоднократно судимый мужчина, которого женщина представляла подчиненным не иначе как бизнесмена, познакомился с Черпаковой пару лет назад. А через какое-то время, после того как они съехались, она начала влезать в долги.

— Черпакову уволили в прошлом апреле, а я про это знать не знал, — говорит Дмитрий. — Был уверен, что даю 126 000 рублей начальнику почты, а не безработной авантюристке. Уже позже, когда начал узнавать, мол, как Елену найти, а то она на звонки не отвечает, мне рассказали, что она не работает давно.

Разговорился с людьми, которых она облапошила — так и вскрылось, что она должна чуть ли не всему городу.

Правда, многим стыдно от того, что их так обдурили, и они не хотят добавиться справедливости. И мне стыдно — не хочу светить лицом. А кто-то просто боится хахаля её: кто знает, что в голове у зека. Поэтому в полицию обратились только 13 человек. На самом деле потерпевших гораздо больше.

Кроме боязни перед сожителем Черпаковой, людей, у которых имеются расписки, пугает бюрократия. Поход к приставам их страшит не меньше, чем встреча с ранее судимым бизнесменом.

— Это — волокита, которая может растянуться на годы, — продолжает Дмитрий. — У нас нет столько времени, сил и здоровья. Проще уже махнуть на эти деньги, лишь бы наказали эту женщину за ее плутовство. Но у меня уже нет веры ни в то, что она отдаст долги, ни тем более в наших правоохранителей. Думаете, им охота заниматься такими делами? Она же не под дулом пистолета вымогала средства, а на жалость давила. Сами все отдали, дураки глупые.

План по обогащению и неустановленные лица

В ходе проверки заявлений потерпевших следователь СО ОМВД России по Киреевскому району опросила Черпакову и ее сожителя. Парочка честно и откровенно заявила, что деньги им понадобились для обогащения.

— Деньги я занимала для Александра, так как он сказал, что откроет строительную фирму в Туле и запустит такси в Москве. Он говорил, что вернет деньги сразу же, как «озолотится».

Я передала ему чуть больше миллиона рублей. Саша планировал подзаработать 10 миллионов рублей, но у него ничего не вышло, — давала объяснения в полиции Елена Черпакова.

Ее сожитель подтверждал эти показания, горестно сообщая, что его стартапы прогорели. Правда, куда именно он вкладывал одолженные деньги, Александр не прояснял. Зная о такой откровенности, кредиторы Черпаковой были ошарашены решением следователя — возбудить уголовное дело в отношении неустановленных лиц и признать Елену потерпевшей.

— Это просто какой-то абсурд, — комментирует Светлана. — Женщина занимала деньги и не могла не осознавать, что не сможет их вернуть в обещанные сроки — это ли не мошенничество? И все ее фантастические выдумки: то якобы перевод задерживают, то сын везет деньги из Москвы и застревает в трясине. При этом в полиции говорит, что деньги брала для мужика своего. Враньё на вранье. И вдруг получается, что эта шельма — потерпевшая?! После этого нет никакой веры в то, что государство может нас защитить от мошенников!

«Не знаем, куда обратиться, хоть обращение к губернатору записывай»

По версии следствия, в период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года некое неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, злоупотребило доверием потерпевшей Елены Черпаковой и получило от нее денежные средства под предлогом организации бизнеса. По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 159 УК РФ.

— Это решение нас возмутило, и мы уже написали несколько жалоб, в частности о полном недоверии к следователю: мы хотим ее отвода, — возмущается Виктория. — У Черпаковой уже есть криминальное прошлое, и сейчас она действовала, как настоящая бандитка в тандеме с сожителем. Почему полиция не хочет этого признавать, нам не понятно совершенно. Мы уже не знаем, куда обратиться.

Верите, чтобы предупредить других, мы ее портреты развешивали по округе: мол, осторожно, мошенница!

Что делать дальше — непонятно, прям хоть обращение к губернатору записывай, ей-богу.

Редакции не удалось связаться с Еленой Черпаковой и Александром: они не отвечали на звонки, отсутствовали по месту прописки и по месту фактического проживания. Родственники Черпаковой также не смогли помочь в поисках, заявив, что «Ленка где-то на заправке трудится».

— Она ж, это самое, с почтой все и теперь больше не это... — глубокомысленно смог проинформировать Myslo брат Черпаковой. — Мужика ее не видел, он — то тут, то там. А она где-то на трассе: устроилась на заправку. То ли в сторону Ростова, то ли еще куда-то туда...

Комментарий юриста Михаила Сальникова:

Михаил Сальников Если имеется договор займа и должник не возвращает деньги в оговоренные сроки, кредитор пишет претензию, в которой просит вернуть деньги в добровольном порядке. Если денежные средства не возвращаются, обращайтесь в суд. Суд наложит арест на имущество должника в рамках обеспечения иска, в случае если истец будет ходатайствовать об этом. После этого истец берет исполнительный лист и направляет его приставам, которые предлагают добровольно исполнить решение суда в десятидневный срок. Если должник продолжает игнорировать всех и вся, приставы применяют принудительные меры взыскания.

Если вы договорились дать знакомому в долг на словах и у вас нет расписки, то вернуть средства будет тяжелее. В качестве доказательств можно будет использовать справку о переводе денег, переписку в интернете, показания свидетелей. Скриншот переписки необходимо заверить у нотариуса, сама переписка должна содержать четкие данные о сумме долга и дату возврата долга. Также по ходатайству о сборе доказательств вы можете запросить номер телефона, привязанный к аккаунту должника, IP-адрес, с которого отправлялись сообщения, узнать у сотового оператора владельца номера. Посчитайте сами, сколько это займет времени и нервов. Так что если решитесь давать в долг, то настаивайте на расписке.