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Куда обращаться больным ковидом тулякам, если не выдали бесплатные лекарства
Фото минздрава Тульской области.

Куда обращаться больным ковидом тулякам, если не выдали бесплатные лекарства

Разъясняет минздрав Тульской области.

29 января заместитель председателя правительства Тульской области — министр здравоохранения Дмитрий Марков проинспектировал ряд поликлиник Тулы, где проверил обеспеченность медучреждений лекарствами для амбулаторного лечения, средствами индивидуальной защиты, укомплектованность медперсоналом и наличие необходимого количества автомобилей для выездов к пациентам на дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пациенты бесплатно обеспечиваются лекарствами для лечения на дому в случае положительного теста на коронавирус и при наличии клинических проявлений заболевания (высокая температура, кашель, насморк).

Для лечения амбулаторных пациентов разработаны 4 схемы лечения, в которые входят противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты.

В минздраве подчеркнули, что препараты есть в наличии в поликлиниках и на областном аптечном складе, зарезервирован запас лекарств у поставщиков.

В случае, если пациента с подтвержденным COVID-19 и клиническими проявлениями заболевания своевременно не обеспечили лекарствами, необходимо обратиться к главному врачу медучреждения или по телефону горячей линии минздрава 8−800−4444−003 ежедневно с 8.00 до 20.00.

Сюжет: Коронавирус
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