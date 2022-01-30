Куда обращаться больным ковидом тулякам, если не выдали бесплатные лекарства

Фото минздрава Тульской области.

29 января заместитель председателя правительства Тульской области — министр здравоохранения Дмитрий Марков проинспектировал ряд поликлиник Тулы, где проверил обеспеченность медучреждений лекарствами для амбулаторного лечения, средствами индивидуальной защиты, укомплектованность медперсоналом и наличие необходимого количества автомобилей для выездов к пациентам на дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Пациенты бесплатно обеспечиваются лекарствами для лечения на дому в случае положительного теста на коронавирус и при наличии клинических проявлений заболевания (высокая температура, кашель, насморк).



Для лечения амбулаторных пациентов разработаны 4 схемы лечения, в которые входят противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты.

В минздраве подчеркнули, что препараты есть в наличии в поликлиниках и на областном аптечном складе, зарезервирован запас лекарств у поставщиков.



В случае, если пациента с подтвержденным COVID-19 и клиническими проявлениями заболевания своевременно не обеспечили лекарствами, необходимо обратиться к главному врачу медучреждения или по телефону горячей линии минздрава 8−800−4444−003 ежедневно с 8.00 до 20.00.