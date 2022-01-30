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Неадекватный водитель устроил ДТП, разделся и отбивался от «невидимки» в салоне: видео
Фото: https://vk.com/chpnmsk.

Неадекватный водитель устроил ДТП, разделся и отбивался от «невидимки» в салоне: видео

Инцидент случился в Новомосковске.

В соцсетях появилось видео с неадекватным водителем, который устроил ДТП в Новомосковске. По словам очевидцев, происшествие случилось накануне в Трудовом проезде возле ТЦ «Добрыня». Автомобиль Audi врезался в Lifan. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За рулем Audi оказался мужчина, мягко говоря, в неадекватном состоянии. Его поведение очевидцы засняли на видео.

 

В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что 28-летний водитель отказался от медосвидетельствования. На него составили протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. 

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