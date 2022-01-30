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Хоккейный «АКМ» крупно уступил «Динамо СПб» – 0:5
Фото пресс-службы "АКМ".

Хоккейный «АКМ» крупно уступил «Динамо СПб» – 0:5

Матч прошел в Санкт-Петербурге.

29 января тульский «АКМ» сыграл на выезде против «Динамо СПб» — команды, которая за все матчи регулярного первенства Высшей хоккейной лиги пропустила меньше всех шайб — 89.
 
Символическое вбрасывание перед началом встречи вместе с капитанами обеих команд, Кириллом Кремзером и Егором Яковлевым, провели приглашенные гости — актеры сериала «Девушки с Макаровым».
 
 
Матч завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. Тем не менее «АКМ» продолжает борьбу за плей-офф — через 2 дня туляки сыграют в Воскресенске с «Химиком».
 
Дмитрий Евстигнеев, главный тренер ХК «АКМ»:
 
- Знали, что соперник у нас мастеровитый, подготовленный, ребята из «Динамо» умеют играть в хоккей, у них хорошее движение. Мы старались сдержать этот натиск, но опять пошли удаления. Понятно, почему — мы не успеваем за соперником. Ситуация такая, что нужно работать, анализировать все и готовиться к следующему матчу, — цитирует тренера клубная пресс-служба.
статистика матча

Авторы заброшенных шайб:

1:0 Кучерявенко (05:34, Комаристый, Назаревич, в большинстве), 2:0 Кучерявенко (14:01, Комаристый), 3:0 Чернов (17:33, Рычагов), 4:0 (26:34, Кремзер, Комаристый, в большинстве), 5:0 Назаревич (49:19, Комаристый).
 
Нереализованный буллит: П. Яковлев («Динамо»), 30:22 (вратарь).
 
Броски: 65−47; броски в створ: 43−26; вбрасывания: 35−29; штраф: 8−14.
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