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В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция

В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция

Экспозиции музея раскрывают историю Одоевского края с XIV по XVIII века.

Музей «Одоевское княжество» расположился в старинном доме купца Н. А. Каширина. Новую экспозицию осмотрел накануне губернатор Алексей Дюмин в рамках рабочей поездки в районный центр.

В музее работает экспозиция, посвященная истории Одоевского княжества от древних времен до XVIII в. В ней представлены предметы археологии: каменные орудия труда и охоты первого тысячелетия нашей эры; железные изделия более поздних веков: наконечники для стрел и копий, боевые топорики, ядра, тесаки. Большое внимание уделено XIV—XVII векам: воссозданы интерьеры княжеских и купеческих жилищ тех времен. Среди экспонатов наиболее примечательны произведения гончарного ремесла, предметы одежды знатных особ и ратников.

Экспозицию дополняют интерактивные технологии. Центральная точка музейного пространства — макет Соборной горы и окружающая его панорама в мультимедийном формате. Имеется и фотозона, оформленная в стиле княжеских покоев.

По итогу осмотра экспозиции глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин назвал поддержку муниципальных краеведческих музеев одним из приоритетов для отрасли культуры.

— Краеведческие музеи должны не только хранить историю, но и вызывать интерес молодёжи и привлекать туристов. В рамках проекта 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты Одоев получил значительную поддержку в реставрации четырех объектов. Среди них — музей Одоевского княжества, где создана новая экспозиция. Это один из первых муниципальных краеведческих музеев, открытых после обновления, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Директор Одоевского музейного объединения Дарья Пятковская сообщила, что музей пользуется популярностью как у местных жителей, так и у туристов. За год его посетили около 10 тысяч человек.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что федеральное министерство инициировало такой проект, как «Музейные маршруты». В него включены 7 районов региона, которые объединены между собой в межмуниципальный «Засечный маршрут».

— Одоев — его активный участник. Вместе с одоевскими частными музеями филимоновской игрушки и кружева краеведческий музей вошел в региональный план мероприятий Года культурного наследия, которым Президент объявил 2022 год. С декабря прошлого года музей включен в проект «Пушкинская карта», — рассказала Татьяна Рыбкина.

Галерея
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 1
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 2
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 3
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 4
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 5
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 6
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 7
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 8
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 9
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 10
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 11
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 12
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 13
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 14
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 15
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 16
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 17
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 18
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 19
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 20
В музее «Одоевское княжество» открылась новая экспозиция, Фото: 21
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:10 +2
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Люди
Алексей Дюмин
Место
ОдоевТульская область

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