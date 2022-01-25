Жители тульского Михалково просят построить детский сад в поселке

В поселке, в котором проживают несколько тысяч человек и активная застройка его продолжается, нет ни одного дошкольного образовательного учреждения.

В редакцию Myslo обратились жители поселка Михалково в связи с отсутствием у них детского сада в шаговой доступности.

В поселке каждый год строятся новые частные дома, в конце ноября 2021 года было принято решение о строительстве в Михалково 25 одноэтажных домов для обеспечения медиков жильем. Помимо этого, возводится многоэтажный жилой комплекс. Население прирастает, но при этом нет ни одного дошкольного учреждения. Да, в планы застройщика ЖК входит и возведение детского сада на 75 мест для детей будущих жителей многоэтажек.

Однако на сегодняшний день, по словам жителей, и без новоселов в поселке остро строит проблема с посещением дошколятами образовательных учреждений.

— У нас практически в каждом доме живут дети школьного и дошкольного возраста, и с каждым годом их становится только больше. Сейчас мы вынуждены возить их в детские сады на ул. Демонстрации, Красноармейский или в Мясново. У нас даже многие не регистрируют детей у себя в поселке, чтобы оформить их в сад хотя бы рядом с работой. Лично я просила знакомых зарегистрировать моих детей временно у себя, чтобы они попали в более или менее удобный сад. До этого мы ездили с ними в детсад аж в Заречье: только там нашлось свободное место! — говорит местный житель Николай Самсонов.

По словам жителей поселка, они обращались в администрацию города по вопросу строительства в поселке детского сада, подписи под ним поставили 150 местных жителей.

— Мы говорим, что нам в поселке нужен детский сад, а нам отвечают, что наши дети местами в детсадах обеспечены. Даже называют адреса, где есть свободные места: ул. Поперечная, 16-а, 4-й проезд, 60, детсад на ул. Маршала Жукова и в Петровском квартале — всего свободно в них 171 место, — добавляет Николай.

Синими значками обозначены детские сады, в которых есть места для детей, а красным — расположение пос. Михалково.

— Но нас не устраивают удаленные детские сады! У нас в поселке узкие улицы, по ним может проехать только одна машина. Зимой они не расчищаются от снега, из-за чего машины буксуют. Если одна машина завязла, то все будем ждать, когда ее растолкают.

Вообще, почему мы должны из своего огромного поселка ехать вглубь Мясново, там оставлять детей в саду, потом развозить вторых, третьих детей в школу, а потом ехать на работу? И этот ежедневный маршрут для тех, у кого машины есть.

А как быть тем, у кого нет личного транспорта? Прямого маршрута, который позволит добраться до детского сада, например на улице Поперечной, нет. А поскольку нет прямого транспорта, по существующим нормам должен быть детский сад не более, чем в 800 метрах от дома, где живет ребенок. Да, допускается не более одной пересадки при доставке детей в детсад. Но у нас же только маршрутки ходят. Мама с коляской и ребенком просто не может им воспользоваться! Именно по этой причине 200 детей в поселке в детский сад не ходят: нет возможности их до него доставлять, — продолжает мужчина.

Жители подчеркивают, что дошкольное образовательное учреждение в поселке нужно не только сегодня, оно будет востребовано и через пять, и через 10 лет.

— Ведь поселок развивается и расширяется. Когда нам отвечают, что вам детский сад не нужен, становится даже не смешно. 200 детей не получают дошкольного образования, а могли бы, если бы детский сад был рядом, — заключил Николай.

Жители Михалково хотят обратить внимание администрации на их проблему.

В администрации обращение прокомментировали так:

— Дети, проживающие в поселке Михалково, обеспечены местами в близлежащих образовательных организациях. Вместе с тем, в случае увеличения числа детей в данном населенном пункте, вопрос создания новых мест в дошкольных учреждениях будет дополнительно проработан, в том числе с учетом перспективного развития новых микрорайонов и дорожно-транспортной инфраструктуры.