Игорь Крюков побывал с визитом в Российском центре науки и культуры в Индии

Игорь Крюков передал в библиотеку Российского центра науки и культуры в Тривандруме две книги.

По приглашению Почетного консула РФ Ратиша Наира член Общественной Палаты Тульской области Игорь Крюков посетил Российский центр науки и культуры в городе Тривандрум штата Керала в Индии.

Целью визита стало знакомство Игоря Крюкова с деятельностью центра. А также посещение ежегодной встречи врачей Кералы, получивших образование в России. На входе в Российский центр науки и культуры установлен памятник Юрию Гагарину, расположены портреты выдающихся деятелей России.

После небольшой приветственной беседы с директором центра Ратишем Наиром началась ежегодная встреча врачей, получивших образование в России. Одной из основных тем стала борьба с коронавирусной инфекцией.

Почетный консул РФ Ратиш Наир в своем кабинете хранит тульский самовар!

Некоторые участники встречи присутствовали в зале, другие подключились в разговору посредством телемоста. Среди них были индийские и российские медики.

Прозвучали цифры статистики заболеваемости и информация о том, какие меры применяются в России и Индии по профилактике коронавирусной инфекции. Индийские врачи рассказали о двух вакцинах индийского производства, Covaxin и Covishield, и об их эффективности. Недавно в Индии была одобрена российская вакцина «Спутник V». Препарат хорошо себя зарекомендовал и набирает популярность.

По индийской традиции была зажжена лампада, символизирующая чистоту, доброту, удачу и силу. Почетная роль зажечь лампаду выпала Игорю Крюкову.

Доктор Василий Кудинов посредством телемоста рассказал о действии и эффективности российской вакцины, а также о других отечественных мерах по профилактике коронавируса.

Доктор Василий Кудинов рассказал о действии и эффективности российской вакцины.

Во время мероприятия по индийской традиции была зажжена лампада, символизирующая чистоту, доброту, удачу и силу. Почетная роль зажечь лампаду выпала Игорю Крюкову.

На сегодня в Индии работают более 60 000 врачей, которые получили образование в России. Индия заинтересована и в дальнейшем развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, и не только с Россией.

После мероприятия Игорь Крюков поблагодарил Почетного консула РФ Ратиша Наира за приглашение и рассказал, что очень рад обмену опытом и сотрудничеству в различных сферах между Россией и Индией, а также повышенному вниманию со стороны двух стран к такой острой проблеме, как коронавирусная инфекция.

Обмен опытом между странами, по мнению Игоря Крюкова, позволит быстрее справиться и побороть эпидемию.

Крюков отметил, что Общественная Палата Тульской области всеми способами старается помочь в борьбе с этой проблемой. Так, сформирована комиссия по здравоохранению, целью не только комиссии, но и всей Палаты, является помощь в соблюдении профилактических мер для борьбы с коронавирусной инфекцией.

После встречи Ратиш Наир и Игорь Крюков осмотрели Российский центр науки и культуры. Почетный консул РФ рассказал о деятельности центра. В свое время Центр посетил Сергей Кириенко, патриарх Алексий II, ещё будучи епископом, провёл в Тривандруме продолжительное время. Память об этом в Центре хранят до сих пор. Этот культурный центр в Индии и теперь посещает немало известных россиян.

Игорь Крюков передал в библиотеку Российского центра науки и культуры в Тривандруме две книги: «Возрождая утраченное: Свято-Казанский храм Тулы» и «6-я Гвардейская и другие интересные факты о войне».

Ратиша Наира очень заинтересовала военно-патриотическая книга «6-я Гвардейская и другие интересные факты о войне», так как ее автором является боевая разведчица Лидия Глухова.

Ратиш Наир рассказал, что сам является автором книги про девочку, жительницу блокадного Ленинграда Таню Савичеву. Эта книга написана на индийском языке, сейчас издается на английском, скоро выйдет перевод на русском. Ратиш Наир объяснил, что тема Великой Отечественной Войны его серьезно интересует, и он хочет в будущем продолжать писать книги на эту тему. Именно поэтому он выразил желание встретиться с Лидией Глуховой, живой легендой, и пообщаться с ней.

Член Общественной палаты Тульской области Игорь Крюков пообещал это устроить при первой возможности, когда Ратиш Наир будет в России.

В ходе беседы Почетный консул РФ ознакомил Игоря Крюкова с книгой заместительницы директора Российского центра науки и культуры Субхадры Парамесваран, которая собрала и перевела на малаяламский язык статьи о влиянии творчества Федора Достоевского на индийских писателей.

Почетный консул РФ познакомил гостей и с другой литературой, которая подробно рассказывает о работе и занятиях культурного центра.

Оказалось, что в своем кабинете директор Ратиш Наир хранит тульский самовар.

Игорь Крюков пригласил Ратиша Наира прибыть с ответным визитом

в город оружейников. На приглашение Почетный консул РФ ответил согласием.

Он сказал, что достаточно часто бывал в России, но в Туле еще ни разу, хотя давно мечтал там побывать, так как его интересует военная тематика, а Тула – город-Герой.