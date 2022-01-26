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Что делать, если вы заболели коронавирусом: памятка Минздрава

Что делать, если вы заболели коронавирусом: памятка Минздрава

Речь идет о легком течении заболевания или бессимптомном.

Министерство здравоохранения опубликовало памятку о действиях при бессимптомном или легком течении коронавируса или ОРВИ.

Согласно документу, привитым или переболевшим ковидом меньше шести месяцев назад людям, которые переносят инфекцию бессимптомно, лечение не требуется.

Подробную информацию смотрите в памятке:

Галерея
Памятка минздрава, Фото: 1
Памятка минздрава, Фото: 2
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Памятка минздрава, Фото: 4
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