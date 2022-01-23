Какие дома Тулы будут обесточены 24 января
Отключения пройдут с 9.00 до 16.00.
Публикуем список адресов:
- ул. Н. Островского, 68, 70, 71, 72,
- Новомосковское шоссе, 56-58,
- ул. Металлистов, 1-25,
- ул. Благовещенская, 6,
- ул. Советская, 3,
- п. Менделеевский: ул. Полевая, 10, 11,
- Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.),
- ул. Чмутова, 58-а, 84, 88,
- ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечётн.),
- 4-й Клинской пр-д, 1-12, 8-а,
- 3-й Клинской пр-д, 5, 9.
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