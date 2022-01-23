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Какие дома Тулы будут обесточены 24 января

Какие дома Тулы будут обесточены 24 января

Отключения пройдут с 9.00 до 16.00.

Публикуем список адресов:

  • ул. Н. Островского, 68, 70, 71, 72,
  • Новомосковское шоссе, 56-58,
  • ул. Металлистов, 1-25,
  • ул. Благовещенская, 6,
  • ул. Советская, 3,
  • п. Менделеевский: ул. Полевая, 10, 11,
  • Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.),
  • ул. Чмутова, 58-а, 84, 88,
  • ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечётн.),
  • 4-й Клинской пр-д, 1-12, 8-а,
  • 3-й Клинской пр-д, 5, 9.
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