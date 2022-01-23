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Алексинец Владимир Филатов вылепил огромного снеговика в столичном парке Горького

Алексинец Владимир Филатов вылепил огромного снеговика в столичном парке Горького

Скульптор представил свою работу на международном фестивале «Снег и лед».

В Москве, в парке им. Горького проходит международный фестиваль «Снег и лед» команды из Финляндии, Италии, Узбекистана, Беларуси и России создают ледяные и снежные скульптуры. За процессом могут наблюдать все желающие.

Тульскую область на фестивале представляет скульптор Владимир Филатов из Алексина — он изготовил для фестиваля огромного снеговика высотой больше 4 метров.

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вчера, в 22:18 +13
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Место
МоскваАлексин

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