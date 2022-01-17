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Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области — резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ»

Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области — резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ»

Александр Ломовцев на оперативном совещании у губернатора доложил об эпидобстановке в регионе.

За неделю в регионе зафиксировано более 7000 заболеваний ОРВИ и гриппом. Это выше эпидпорога на 50% и выше показателей прошлой недели на 60%.
 
— Это можно назвать резким ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области. Очевидно, что данная ситуация связана с отложенной обращаемостью в больницы после праздничных дней. Но мы уверены, что рост может продолжиться, — заявил Ломовцев.
 
В Туле было выявлено 3385 случаев ОРВИ и гриппа, что на 60% выше эпидпорога. В области широко циркулирует грипп Н3N2. Кроме этого, за прошлую неделю выявлено 400 случаев внебольничной пневмонии, 1475 случаев коронавируса.
 
— В 18 образовательных учреждениях выявлены случаи ковида. За праздничные дни в Тульскую область из-за рубежа вернулись 1303 человека — двое привезли ковид. 1074 человека предоставили сведения о вакцинации или перенесенном заболевании, в отношении четырех составлены протоколы, информация об остальных уточняется, — отметил глава Роспотребнадзора.
 
 
Сюжет: Коронавирус
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