Дистант и удаленка: в Тульской области готовят новый указ губернатора по противоковидным мерам
Меры пока носят рекомендательный характер, но при ухудшении эпидобстановки они станут обязательными.
На оперативном совещании в правительстве губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в течение трех дней будет готов новый Указ по противоковидным мерам.
— Меры пока носят рекомендательный характер, — сказал губернатор.
- В организованных коллективах рекомендовано увеличить темпы ревакцинации. Работодателям нужно внимательно следить за сроками с последней прививки работников. Это зона ответственности работодателей.
- Нужно увеличить до 50% число сотрудников, работающих удаленно, в первую очередь лиц в зоне риска.
- Ввести термометрию в ТЦ, в общепите, в досуговых учреждениях.
- Не проводить банкеты и праздники.
В случае ухудшения эпидситуации эти меры станут обязательными.
— Оставляю за собой право расширить перечень этих мер, — сказал Дюмин.
Управлению Роспотребнадзора губернатор поручил проверить исполнение всех существующих требований и ограничений в образовательных учреждениях, общепите
и т. д.
С учетом того, что заражению новым штаммом подвержены дети, губернатор поручил министру образования подготовить всё, чтобы в случае существенного ухудшения ситуации перевести всех на дистант.
На подготовку проекта Указа дали три дня.
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