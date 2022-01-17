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Дистант и удаленка: в Тульской области готовят новый указ губернатора по противоковидным мерам

Дистант и удаленка: в Тульской области готовят новый указ губернатора по противоковидным мерам

Меры пока носят рекомендательный характер, но при ухудшении эпидобстановки они станут обязательными.

На оперативном совещании в правительстве губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в течение трех дней будет готов новый Указ по противоковидным мерам.
 
— Меры пока носят рекомендательный характер, — сказал губернатор.
 
  • В организованных коллективах рекомендовано увеличить темпы ревакцинации. Работодателям нужно внимательно следить за сроками с последней прививки работников. Это зона ответственности работодателей.
  • Нужно увеличить до 50% число сотрудников, работающих удаленно, в первую очередь лиц в зоне риска.
  • Ввести термометрию в ТЦ, в общепите, в досуговых учреждениях.
  • Не проводить банкеты и праздники.
В случае ухудшения эпидситуации эти меры станут обязательными.
 
 
— Оставляю за собой право расширить перечень этих мер, — сказал Дюмин.
 
Управлению Роспотребнадзора губернатор поручил проверить исполнение всех существующих требований и ограничений в образовательных учреждениях, общепите и т. д.
 
С учетом того, что заражению новым штаммом подвержены дети, губернатор поручил министру образования подготовить всё, чтобы в случае существенного ухудшения ситуации перевести всех на дистант.
 
На подготовку проекта Указа дали три дня.

 

Сюжет: Коронавирус
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