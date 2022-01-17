В Тульскую область снова прибудут военные медики

Фото из архива Myslo.

Алексей Дюмин поручил попросить об этом Минобороны РФ.

На заседании регионального оперштаба губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министру здравоохранения Дмитрию Маркову подготовить письмо для Министерства обороны РФ, чтобы снова привлечь в регион военных медиков.

Кроме того, глава региона велел министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярославу Ракову проработать возможность вернуться к услуге выдачи дистанционных больничных листов.

В регионе поручено усилить работу по консультациям, телемедицине, также обеспечить 100% дозвон жителей по вопросам ковида, в частности и по «омикрону».