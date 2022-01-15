Из-за порыва на водоводе ночью в Туле затопило две улицы

Порыв на водоводе в Пролетарском районе случился сегодня ночью, 15 января, у дома №6 по ул. Хворостухина. В результате без холодной и горячей воды оказались два многоквартирных дома – рядом с которым произошла авария и №9 по ул. Бондаренко. В соседних домах наблюдалось пониженное давление воды.

Также оказалась затоплена проезжая часть и тротуар на ул. Бондаренко и Комбайновой.

Сегодня АО «Тулагорводоканал» сообщил, что с 9 утра ремонтного-восстановительные работы продолжились. До их окончания прекращена подача холодной воды в два многоквартирных дома, по окончании возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.