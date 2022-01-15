Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 217 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 217 случаев коронавируса, 180 человек выздоровели, 10 — скончались. Всего с начала пандемии ковидом заразились 78 244 жителя региона, 69 183 вылечились, 4 422 — умерли. Ситуация в российских регионах за сутки:

За последние сутки в России выявлено 27 179 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 015 (14,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 774 304 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 723 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 320 634 человека.