Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма
Место провала с одной стороны огорожено ленточкой, а с другой: ходи, кто хочешь.
Ночная авария на водоводе у дома №6 по ул. Хворостухина в Туле и последовавший за ней потоп стал причиной очередного провала вдоль тротуара.
Место его почти то же самое, что и два года назад. Новая яма примерно 10 метров длинной. Появилась она ночью – потоки воды размыли песчаное основание дороги.
Опасный участок огорожен только с одной стороны сигнальной лентой, с другой ее сорвали уже.
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На месте аварии Тулагорводоканал меж тем продолжает работы.
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