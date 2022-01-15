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Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма

Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма

Место провала с одной стороны огорожено ленточкой, а с другой: ходи, кто хочешь.

Ночная авария на водоводе у дома №6 по ул. Хворостухина в Туле и последовавший за ней потоп стал причиной очередного провала вдоль тротуара.

Место его почти то же самое, что и два года назад. Новая яма примерно 10 метров длинной. Появилась она ночью – потоки воды размыли песчаное основание дороги. 

Опасный участок огорожен только с одной стороны сигнальной лентой, с другой ее сорвали уже.

Галерея
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 1
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 2
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 3
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 4
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 5
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 6
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 7
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 8
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 9
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 10
показать все фотографии
На месте аварии Тулагорводоканал меж тем продолжает работы. 
Галерея
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 1
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 2
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 3
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 4
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 5
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 6
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 7
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 8
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 9
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 10
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 11
Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма, Фото: 12
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:40 +2
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