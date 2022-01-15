Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма

Место провала с одной стороны огорожено ленточкой, а с другой: ходи, кто хочешь.

Ночная авария на водоводе у дома №6 по ул. Хворостухина в Туле и последовавший за ней потоп стал причиной очередного провала вдоль тротуара.

Место его почти то же самое, что и два года назад. Новая яма примерно 10 метров длинной. Появилась она ночью – потоки воды размыли песчаное основание дороги.

Опасный участок огорожен только с одной стороны сигнальной лентой, с другой ее сорвали уже.

На месте аварии Тулагорводоканал меж тем продолжает работы.