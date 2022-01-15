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Новая схема обмана: мошенники с помощью QR-кодов получают доступ к личному кабинету жертвы на Госуслуг

Новая схема обмана: мошенники с помощью QR-кодов получают доступ к личному кабинету жертвы на Госуслуг

Мошенники просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя.

Телефонные мошенники стали звонить жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги», сообщает «КомерсантЪ» со ссылкой на компании по кибербезопасности.

Мошенники просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Код из СМС требуется, чтобы попасть в личный кабинет жертвы на «Госуслугах».

Отмечается, что как правило, мошенник уже располагает некими данными о жертве, например, обращается к ней по имени. А поскольку при подобных звонках не требуется перевод денег, это особенно притупляет бдительность жертвы.

Если собеседник выполнил требования злоумышленников, то у последних появляется возможность войти в личный кабинет на портале «Госуслуги», где хранится много персональной информации — электронная цифровая подпись, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банковских карт, сведения об автомобилях или недвижимости.

Данные документов можно использовать, например, на доверенных сайтах, где оформление кредитов, займов или рассрочек на покупку осуществляется путем подтверждения личности через профиль «Госуслуг», предупреждает он.

Кроме того, данные из «Госуслуг» могут использоваться в мошенничествах методом социнженерии и более убедительно выдать себя за сотрудника полиции или банка. Аргументы с информацией о номере автомобиля, СНИЛС или последних платежах за ЖКХ вызовут больше доверия у жертвы.

Для защиты личных кабинетов на портале «Госуслуги» стоит использовать двухфакторную аутентификацию. Также стоит отказаться от общения по входящим звонкам и в случае сомнений уточнить, как связаться со звонившим человеком или другим представителем сервиса.

В Минцифры сообщили, что QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передаёт сведения о вакцинации или перенесённом заболевании.

Важно: сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. 
 
Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию. 
 
Если столкнулись с подобным мошенничеством, сообщите в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8 800 100 70 10 или через платформу обратной связи: www.gosuslugi.ru
 
 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:15 +1
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