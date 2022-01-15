Новая схема обмана: мошенники с помощью QR-кодов получают доступ к личному кабинету жертвы на Госуслуг

Мошенники просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя.

Телефонные мошенники стали звонить жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги», сообщает «КомерсантЪ» со ссылкой на компании по кибербезопасности. Мошенники просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Код из СМС требуется, чтобы попасть в личный кабинет жертвы на «Госуслугах».

Отмечается, что как правило, мошенник уже располагает некими данными о жертве, например, обращается к ней по имени. А поскольку при подобных звонках не требуется перевод денег, это особенно притупляет бдительность жертвы.

Если собеседник выполнил требования злоумышленников, то у последних появляется возможность войти в личный кабинет на портале «Госуслуги», где хранится много персональной информации — электронная цифровая подпись, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банковских карт, сведения об автомобилях или недвижимости. Данные документов можно использовать, например, на доверенных сайтах, где оформление кредитов, займов или рассрочек на покупку осуществляется путем подтверждения личности через профиль «Госуслуг», предупреждает он.

Кроме того, данные из «Госуслуг» могут использоваться в мошенничествах методом социнженерии и более убедительно выдать себя за сотрудника полиции или банка. Аргументы с информацией о номере автомобиля, СНИЛС или последних платежах за ЖКХ вызовут больше доверия у жертвы.