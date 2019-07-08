Очередной провал: в Туле на улице Хворостухина снова провалилась дорога

Фото Myslo.

Пока неизвестно, будет ли яма расти.

На улице Хворостухина вновь провалился асфальт. Яма размером примерно 3 на 5 метров и глубиной около полутора метров. Провал образовался в непосредственной близости от пешеходного перехода. При этом асфальт и «подушка» провалились, а бордюр пока держится.

Пойдет ли разрушение дальше, неизвестно. Сейчас этот участок огорожен бетонными бордюрами.

Когда начнутся восстановительные работы? За чей счет их проведут? Myslo запросил комментарий в администрации Тулы.

Напомним, дорога проваливается здесь не в первый раз. 11 марта 2019 года после коммунальной аварии новую дорогу размыло. Дорожное полотно со стороны тротуара просело, смыло тонны песка. Длина поврежденного участка дороги — около 10-15 метров.

В апреле 2019 года дорога тоже выглядела, мягко говоря, не очень: