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Очередной провал: в Туле на улице Хворостухина снова провалилась дорога
Фото Myslo.

Очередной провал: в Туле на улице Хворостухина снова провалилась дорога

Пока неизвестно, будет ли яма расти.

На улице Хворостухина вновь провалился асфальт. Яма размером примерно 3 на 5 метров и глубиной около полутора метров. Провал образовался в непосредственной близости от пешеходного перехода. При этом асфальт и «подушка» провалились, а бордюр пока держится.

Пойдет ли разрушение дальше, неизвестно. Сейчас этот участок огорожен бетонными бордюрами.

Когда начнутся восстановительные работы? За чей счет их проведут? Myslo запросил комментарий в администрации Тулы.

Галерея
Провал на новой дороге по ул. Хворостухина, Фото: 1
Провал на новой дороге по ул. Хворостухина, Фото: 2
Провал на новой дороге по ул. Хворостухина, Фото: 3
Провал на новой дороге по ул. Хворостухина, Фото: 4
Провал на новой дороге по ул. Хворостухина, Фото: 5
Провал на новой дороге по ул. Хворостухина, Фото: 6
Провал на новой дороге по ул. Хворостухина, Фото: 7
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Напомним, дорога проваливается здесь не в первый раз. 11 марта 2019 года после коммунальной аварии новую дорогу размыло. Дорожное полотно со стороны тротуара просело, смыло тонны песка. Длина поврежденного участка дороги — около 10-15 метров.

В апреле 2019 года дорога тоже выглядела, мягко говоря, не очень:

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:15 +14
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