новости
новости
Регистрация
УК не справляются: администрация Тулы взялась за очистку крыш от сосулек и снега
Фото пресс-службы администрации Тулы

УК не справляются: администрация Тулы взялась за очистку крыш от сосулек и снега

Сегодня, 14 января, в Туле работают 10 бригад.

В связи с тем, что управляющие компании не всегда должным образом справляются со своими обязанностями, администрация Тулы оказывает содействие в работе по очистке кровель.
 
По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева организована работа по удалению наледи и снега с крыш социальных учреждений и многоквартирных домов с привлечением дополнительной техники.
 
Так, десять бригад, укомплектованных подъемной техникой, муниципальных предприятий Тулы — МКП «Тулагорсвет», Центра гражданской защиты и спасательных работ, МУ «Сервисный центр города Тулы» — оказывают помощь в учреждениях образования и по городу.
 
Читайте также:
 
 
 
 
Галерея
УК не справляются: администрация Тулы взялась на очистку крыш от сосулек и снега, Фото: 1
УК не справляются: администрация Тулы взялась на очистку крыш от сосулек и снега, Фото: 2
УК не справляются: администрация Тулы взялась на очистку крыш от сосулек и снега, Фото: 3
УК не справляются: администрация Тулы взялась на очистку крыш от сосулек и снега, Фото: 4
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
сосулькикрышиадминистрация
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На январских праздниках туляки оставались дома
На январских праздниках туляки оставались дома
Работа в Туле: названы профессии, где за год выросли и снизились зарплаты
Работа в Туле: названы профессии, где за год выросли и снизились зарплаты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.