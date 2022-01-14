Фото пресс-службы администрации Тулы
УК не справляются: администрация Тулы взялась за очистку крыш от сосулек и снега
Сегодня, 14 января, в Туле работают 10 бригад.
В связи с тем, что управляющие компании не всегда должным образом справляются со своими обязанностями, администрация Тулы оказывает содействие в работе по очистке кровель.
По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева организована работа по удалению наледи и снега с крыш социальных учреждений и многоквартирных домов с привлечением дополнительной техники.
Так, десять бригад, укомплектованных подъемной техникой, муниципальных предприятий Тулы — МКП «Тулагорсвет», Центра гражданской защиты и спасательных работ, МУ «Сервисный центр города Тулы» — оказывают помощь в учреждениях образования и по городу.
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