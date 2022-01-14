Работа в Туле: названы профессии, где за год выросли и снизились зарплаты
Данные собрали аналитики портала Trud.com.
За два года средний уровень зарплат в Туле и области снизился на 20% — с 43 127 руб. в январе 2020-го до 34 732 руб. в ноябре 2021-го. К концу нынешнего года зарплаты не вернулись к докризисному уровню.
По данным портала Trud.com, за текущий год заработки туляков снизились на 3%. Средний уровень зарплат по России за этот же период вырос на 1%.
В 35% профессий среди представленных на сайте зарплаты в той или иной степени выросли. Среди профессий, в которых зарплаты выросли наиболее существенно, представители сферы производства, строительства, образования, IT:
- удаленный веб-дизайнер — +256%,
- мастер отделочных работ — +200%,
- вальцовщик стана горячей прокатки — +166%,
- заместитель директора школы — +150%,
- монтажник оборудования — +148%,
- учитель информатики — +120%,
- педагог по английскому языку — +118%,
- монтажник систем отопления — +134%,
- бригадир строительной бригады — +129%,
- слесарь-сварщик — +127%,
- заместитель директора по воспитательной работе — +116%.
За год практически не изменились зарплаты у сотрудников, на которых наблюдался бум в 2020 году, когда карантинные ограничения только начались — у курьеров, сотрудников служб доставки, операторов call-центров.
Из тех категорий сотрудников, на которых с весны 2020 года ощутимо вырос спрос, зарплаты подросли только у фасовщиков (+116%).
Существенное снижение зарплат отмечено у финансовых специалистов, некоторых категорий медработников и менеджеров:
- финансовый аналитик банка -74%,
- дерматолог -69%,
- бренд-менеджер -63%,
- финансовый консультант в страховании -67%,
- финансовый аналитик -58%,
- медицинский статистик -54%,
- менеджер по продажам образовательных услуг -49%,
- акушер -42%,
- физиотерапевт -39%.
В ноябре текущего года самыми востребованными в Туле и Тульской области были программисты с зарплатой в 120 000 руб. (C# Developer, Front-end game Developer, Front-end Shopify Developer).
Конкуренцию им составили водитель топливозаправщика (118 000 руб.), водитель категории E (98 333 руб.), плотник-бетонщик (89 146 руб.), машинист погрузчика (83 900 руб.), прораб-сантехник (80 000 руб.), инженер-сметчик в строительстве (80 000 руб.), экономист по труду и заработной плате (80 000 руб.), управляющий клиникой (80 000 руб.), водитель на авто компании (75 656 руб.).