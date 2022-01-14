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Работа в Туле: названы профессии, где за год выросли и снизились зарплаты

Работа в Туле: названы профессии, где за год выросли и снизились зарплаты

Данные собрали аналитики портала Trud.com.

За два года средний уровень зарплат в Туле и области снизился на 20% — с 43 127 руб. в январе 2020-го до 34 732 руб. в ноябре 2021-го. К концу нынешнего года зарплаты не вернулись к докризисному уровню.

По данным портала Trud.com, за текущий год заработки туляков снизились на 3%. Средний уровень зарплат по России за этот же период вырос на 1%.

В 35% профессий среди представленных на сайте зарплаты в той или иной степени выросли. Среди профессий, в которых зарплаты выросли наиболее существенно, представители сферы производства, строительства, образования, IT:

  • удаленный веб-дизайнер — +256%,
  • мастер отделочных работ — +200%,
  • вальцовщик стана горячей прокатки — +166%,
  • заместитель директора школы — +150%,
  • монтажник оборудования — +148%,
  • учитель информатики — +120%,
  • педагог по английскому языку — +118%,
  • монтажник систем отопления — +134%,
  • бригадир строительной бригады — +129%,
  • слесарь-сварщик — +127%,
  • заместитель директора по воспитательной работе — +116%.

За год практически не изменились зарплаты у сотрудников, на которых наблюдался бум в 2020 году, когда карантинные ограничения только начались — у курьеров, сотрудников служб доставки, операторов call-центров.

Из тех категорий сотрудников, на которых с весны 2020 года ощутимо вырос спрос, зарплаты подросли только у фасовщиков (+116%).

Существенное снижение зарплат отмечено у финансовых специалистов, некоторых категорий медработников и менеджеров:

  • финансовый аналитик банка -74%,
  • дерматолог -69%,
  • бренд-менеджер -63%,
  • финансовый консультант в страховании -67%,
  • финансовый аналитик -58%,
  • медицинский статистик -54%,
  • менеджер по продажам образовательных услуг -49%,
  • акушер -42%,
  • физиотерапевт -39%.

В ноябре текущего года самыми востребованными в Туле и Тульской области были программисты с зарплатой в 120 000 руб. (C# Developer, Front-end game Developer, Front-end Shopify Developer).

Конкуренцию им составили водитель топливозаправщика (118 000 руб.), водитель категории E (98 333 руб.), плотник-бетонщик (89 146 руб.), машинист погрузчика (83 900 руб.), прораб-сантехник (80 000 руб.), инженер-сметчик в строительстве (80 000 руб.), экономист по труду и заработной плате (80 000 руб.), управляющий клиникой (80 000 руб.), водитель на авто компании (75 656 руб.).

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