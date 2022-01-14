Опасные метровые и сосульки-красотульки: читатели Myslo предостерегают туляков

Туляки присылают в редакцию фотографии сосулек, грозных и не очень.

«Добрый день. Напишу ещё в администрацию, но боюсь, что это надолго. В Туле по улице Дзержинского, дом 11 с крыши свисает огромная несколькометровая сосулька, которая в сегодняшних погодных условиях может легко убить человека. Ограждений там нет. Висит она над входом в здание, где находится в том числе частная стоматология и детский бассейн.

Пишу на случай, если это интересно и может помочь заставить людей иногда смотреть наверх», — пишет пользователь Вседома

А эти фото нам прислали на наш редакционный WhatsApp . «Самые интересные сосульки! Интересные — потому что необычные. И, главное, безопасные. Эти красотули находятся на неиспользуемом здании по ул. Шмидта, Косая Гора», — написал нам читатель.

Страшная сосулька на ул. Демидовской, 70. Прислала Masha2

Пользователь fona прислала сразу несколько адресов:

«Ул. Демидовская, д. 56 корп. 1. К сожалению, ракурс не позволяет передать длину сосулек».

«Ул. Октябрьская, 48-а, 48-б. Тут наконец решили почистить, тротуар полностью перекрыт, обходить приходится по проезжей части». «Отсюда хорошо виден фронт работ»:

А вот какие сосульки выросли на доме № 159 по ул. Плеханова в Туле:

«Тула, Калинина, 5, корп. 2. Никто не принимает никаких мер! Может, вы поможете?!» — пишет нам Людмила.

Кто должен убирать сосульки?

По правилам благоустройства, сбивать сосульки нужно ежедневно. На многоквартирных домах убирать сосульки должна УК. Ответственность за сосульки на офисных, административных зданиях несут их собственники.

Владельцы частных домов сами должны убирать сосульки с крыш.

Штраф за неубранные сосульки для юридических лиц составляет от 200 до 400 тысяч рублей. Для физических лиц — 2,5−5 тысяч рублей.