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Полезный сервис: куда тулякам пожаловаться на нечищеные крыши и дворы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Полезный сервис: куда тулякам пожаловаться на нечищеные крыши и дворы

Настоящая зима рано или поздно наступит, и вот тогда...

Для подачи заявки необходимо зайти на сайт eds.tularegion.ru и пройти авторизацию через портал государственных услуг.

Все поступающие заявки напрямую попадают в управляющую компанию и с первого дня находятся под контролем Государственной жилищной инспекции Тульской области.

Для комфортной и эффективной работы в системе был разработан классификатор категорий проблем. Он включает 64 категории работ, таких как текущий ремонт систем водоснабжения, водоотведения, канализации, отопления, электроснабжения (мелкий ремонт электропроводки в подъезде, мерцание света, и т.д.), прочистка водостока, удаление с крыш снега и наледи, зимнее содержание придомовой территории, уборка придомовой территории и подъездов, уход за зелеными насаждениями, проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах и др.

С декабря 2019 по январь 2020 года в систему ЕДС ГЖИ Тульской области поступило 37 заявок от жителей на уборку придомовой территории и крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Все они оперативно решены.

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