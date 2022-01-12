Где в Туле самые злые сосульки
Myslo прошелся по нескольким улицам областного центра.
В соцсетях туляки жалуются на огромные сосульки, которые выросли на крышах их домов и магазинов.
«Думаю, это претензия на рекорд. Пересечение ул. Тургеневской и ул. Пушкинской», — пишем нам в telegram один из пользователей.
«А это на здании ГИБДД на Косой горе», — пишет другой пользователь:
Myslo прогулялся по улицам Тулы в поисках самых больших сосулек. Публикуем фоторепортаж (администрации и управляющим компаниям на заметку!).
Ул. Гоголевская, 51-а
Ул. Мира, 52-а — лес сосулек!
Ул. Мира, 54:
На ул. Мира, 60 не повезло кондиционеру. А больше всего — пешеходам, которым это все может на голову упасть.
Пр. Ленина, 84, ТулГУ. Здание большущее, но и сосульки немаленькие!
Корпус на пр. Ленина, 95:
Пр. Ленина, 107:
Бывшая типография на пр. Ленина, 109:
«Фикс-прайс» на пр. Ленина, 129:
Рязанская улица, дом № 4: через край лилось?
Ул. Смидович, 1-а:
Ул. Смидович, 3-а: сосульки с предупреждением:
Сосульки с улицы Гоголевской:
А вот, а ул. Льва Толстого, 81 снег на крыше чистят и сосульки сбивают! Приятно.
Ну что, найдем царь-сосульку? Присылайте фотографии в комментарии или автору в «личку»!