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Где в Туле самые злые сосульки

Где в Туле самые злые сосульки

Myslo прошелся по нескольким улицам областного центра.

В соцсетях туляки жалуются на огромные сосульки, которые выросли на крышах их домов и магазинов.

«Думаю, это претензия на рекорд. Пересечение ул. Тургеневской и ул. Пушкинской», — пишем нам в telegram один из пользователей.

 

«А это на здании ГИБДД на Косой горе», — пишет другой пользователь:

 

Myslo прогулялся по улицам Тулы в поисках самых больших сосулек. Публикуем фоторепортаж (администрации и управляющим компаниям на заметку!).

Ул. Гоголевская, 51-а

 

Ул. Мира, 52-а — лес сосулек!

 

Ул. Мира, 54:

 

На ул. Мира, 60 не повезло кондиционеру. А больше всего — пешеходам, которым это все может на голову упасть.

 

Пр. Ленина, 84, ТулГУ. Здание большущее, но и сосульки немаленькие!

 

Корпус на пр. Ленина, 95:

 

Пр. Ленина, 107:

 

Бывшая типография на пр. Ленина, 109:

 

«Фикс-прайс» на пр. Ленина, 129:

 

Рязанская улица, дом № 4: через край лилось?

 

Ул. Смидович, 1-а:

 

Ул. Смидович, 3-а: сосульки с предупреждением:

 

Сосульки с улицы Гоголевской:

 

А вот, а ул. Льва Толстого, 81 снег на крыше чистят и сосульки сбивают! Приятно.

 

Ну что, найдем царь-сосульку? Присылайте фотографии в комментарии или автору в «личку»!

Галерея
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Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 9
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 10
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 11
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 12
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 13
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 14
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 15
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 16
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 17
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 18
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 19
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 20
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 21
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 22
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 23
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 24
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 25
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Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 33
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 34
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 35
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 36
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 37
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 38
Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 39
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Где в Туле самые злые сосульки , Фото: 43
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
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