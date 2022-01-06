Среди вакцинированных туляков 21 января разыграют квартиру

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Следующий розыгрыш викторины «Иммунитет+» состоится 21 января. Принять участие в нём может любой житель Тульской области, получивший сертификат о вакцинации от COVID-19.

В этот раз главным призом станет квартира. Также будут разыграны гаджеты, смартфоны и предметы бытовой техники. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.