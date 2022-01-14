В Тульской области от отравления алкоголем умерли 219 человек

Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор за год. Также в 2021 году зарегистрировано 14 смертельных случаев отравления метиловым спиртом.

В Тульской области наиболее частым видом острой интоксикации являются отравления спиртосодержащей и алкогольной продукцией. Об этом сообщает региональный Роспотребназор.

В 2021 году, по данным токсикологического мониторинга, отмечается снижение регистрируемых случаев отравлений спиртосодержащей продукцией — 325, в том числе со смертельным исходом — 219 случая. В 2020 году по этой причине скончались 292 человека.

— В подавляющем большинстве случаев причиной смерти становится избыточное употребление алкоголя, несовместимое с жизнью, и гораздо реже — отравления при употреблении непищевой спиртосодержащей продукции. В 2021 г. зарегистрировано 14 случаев отравления метиловым спиртом, все с летальным исходом, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Чаще всего алкоголем травятся мужчины, в 80% случаев. Более 50% пострадавших приходится на возрастную группу 40−49 лет. Наибольшее число отравлений спиртами, как и в прошлые годы, регистрируется среди безработного населения.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание жителей, что употребление алкоголя наносит вред здоровью.