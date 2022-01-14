новости
новости
Регистрация
В Тульской области от отравления алкоголем умерли 219 человек

В Тульской области от отравления алкоголем умерли 219 человек

Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор за год. Также в 2021 году зарегистрировано 14 смертельных случаев отравления метиловым спиртом.

В Тульской области наиболее частым видом острой интоксикации являются отравления спиртосодержащей и алкогольной продукцией. Об этом сообщает региональный Роспотребназор.

В 2021 году, по данным токсикологического мониторинга, отмечается снижение регистрируемых случаев отравлений спиртосодержащей продукцией — 325, в том числе со смертельным исходом — 219 случая. В 2020 году по этой причине скончались 292 человека.

— В подавляющем большинстве случаев причиной смерти становится избыточное употребление алкоголя, несовместимое с жизнью, и гораздо реже — отравления при употреблении непищевой спиртосодержащей продукции. В 2021 г. зарегистрировано 14 случаев отравления метиловым спиртом, все с летальным исходом, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Чаще всего алкоголем травятся мужчины, в 80% случаев. Более 50% пострадавших приходится на возрастную группу 40−49 лет. Наибольшее число отравлений спиртами, как и в прошлые годы, регистрируется среди безработного населения.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание жителей, что употребление алкоголя наносит вред здоровью.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:14 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Роспотребнадзоротравление спиртом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пожар в пятиэтажке на ул. Волкова в Туле уничтожил квартиру
Пожар в пятиэтажке на ул. Волкова в Туле уничтожил квартиру
«Омикрон» добрался до России. Вакцинируйтесь!»: председатель Общественной палаты обратилась к тулякам
«Омикрон» добрался до России. Вакцинируйтесь!»: председатель Общественной палаты обратилась к тулякам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.