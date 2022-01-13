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В Центральном парке Тулы пройдёт фестиваль наряженных санок
Фото из архива Myslo

В Центральном парке Тулы пройдёт фестиваль наряженных санок

Принять участие в нём могут все желающие. Победителей ждут призы!

Белоусовский парк приглашает всех желающих посетить фестиваль наряженных санок «Сани-day 2022». Он состоится в воскресенье, 30 января, в 11.00.

Для участия необходимо украсить любой зимний детский транспорт и придумать для него название. Чем креативнее подход, тем больше шансов выиграть отличные подарки.

Форма заявки: ФИО участников, их возраст, контактные телефоны и название саней, соответствующее стилю оформления. Заявки принимаются по телефону: 25−81−81 или e-mail: tulskie-parki@yandex.ru

Посмотреть на креативные сани и вдохновиться можно тут.

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