В Центральном парке Тулы пройдёт фестиваль наряженных санок

Фото из архива Myslo

Принять участие в нём могут все желающие. Победителей ждут призы!

Белоусовский парк приглашает всех желающих посетить фестиваль наряженных санок «Сани-day 2022». Он состоится в воскресенье, 30 января, в 11.00.

Для участия необходимо украсить любой зимний детский транспорт и придумать для него название. Чем креативнее подход, тем больше шансов выиграть отличные подарки.

Форма заявки: ФИО участников, их возраст, контактные телефоны и название саней, соответствующее стилю оформления. Заявки принимаются по телефону: 25−81−81 или e-mail: tulskie-parki@yandex.ru