новости
новости
Регистрация
В 2021 году владельцы «Пушкинской карты» посетили тульские музеи почти 1500 раз

В 2021 году владельцы «Пушкинской карты» посетили тульские музеи почти 1500 раз

В этом году число культурных учреждений, участвующих в акции, увеличилось вместе с номиналом карты.

С 1 сентября прошлого года в России реализуется культурная программа для молодежи «Пушкинская карта». Оформить её могут граждане в возрасте от 14 до 22 лет включительно.

Деньги, находящиеся на карте, можно потратить на посещение музеев, театров и других учреждений культуры. В прошлом году номинал «Пушкинской карты» составлял 3000 рублей, в текущем — 5000.

Тульское музейное объединение присоединилось к акции одним из первых. Юноши и девушки могут посетить все филиалы, узнать больше об истории тульского края, его природе, народных промыслах, полюбоваться шедеврами отечественного и европейского искусства.

В минувшем году музеи Тульского музейного объединения по «Пушкинской карте» посетили почти 1500 человек. Самым популярным стал Тульский музей изобразительных искусств. На второй строчке находится музей «Тульские самовары», а на третьей — музей «Тульский кремль». В 2022 году к проекту присоединились уже 16 тульских музеев.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:04 0
Другие статьи по темам
Событие
музеикультуратеатрыТульское музейное объединениепроект Пушкинская карта
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральном парке Тулы пройдёт фестиваль наряженных санок
В Центральном парке Тулы пройдёт фестиваль наряженных санок
Туляк отсудил у турфирмы более 100 тысяч рублей за сорвавшийся отпуск в Турции
Туляк отсудил у турфирмы более 100 тысяч рублей за сорвавшийся отпуск в Турции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.