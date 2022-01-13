В 2021 году владельцы «Пушкинской карты» посетили тульские музеи почти 1500 раз

В этом году число культурных учреждений, участвующих в акции, увеличилось вместе с номиналом карты.

С 1 сентября прошлого года в России реализуется культурная программа для молодежи «Пушкинская карта». Оформить её могут граждане в возрасте от 14 до 22 лет включительно.

Деньги, находящиеся на карте, можно потратить на посещение музеев, театров и других учреждений культуры. В прошлом году номинал «Пушкинской карты» составлял 3000 рублей, в текущем — 5000.

Тульское музейное объединение присоединилось к акции одним из первых. Юноши и девушки могут посетить все филиалы, узнать больше об истории тульского края, его природе, народных промыслах, полюбоваться шедеврами отечественного и европейского искусства.

В минувшем году музеи Тульского музейного объединения по «Пушкинской карте» посетили почти 1500 человек. Самым популярным стал Тульский музей изобразительных искусств. На второй строчке находится музей «Тульские самовары», а на третьей — музей «Тульский кремль». В 2022 году к проекту присоединились уже 16 тульских музеев.