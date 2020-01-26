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Бэтмобиль, русская печка и полярный экспресс: В Центральном парке прошел фестиваль наряженных саней
Фото Сергея Боброва и пресс-службы ГО ТУ "Тульские парки".

Бэтмобиль, русская печка и полярный экспресс: В Центральном парке прошел фестиваль наряженных саней

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Сегодня, 26 января, в Центральном парке в рамках проекта «Зима по-тульски» состоялся четвертый фестиваль наряженных санок. В этом году за звание самого оригинального снежного экипажа боролись 23 команды, многие из которых были многочисленными. Как сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки», в общей сложности насчитывалось более двухсот участников.

Конкурсанты проявили большую смекалку и творчески подошли к поставленной задаче. Все представленные на суд жюри работы были оригинальными. Так, судьи увидели «Такси-парк», «Лебединое озеро», «Волшебный истребитель, «Бэтмобиль», «Единорог», «Полярный экспресс», «Русская печка», «12 месяцев» и др.

Отличались работы и своей масштабностью. Детский сад «Светофорик» представил композицию «На салазках в сказку». Большой олень и санки, вместившие 10 воспитанников дошкольного учреждения и даже несколько взрослых, притягивали к себе внимание.

Подопечные Центра социальной поддержки С.О.В.А. решили объединить усилия и представили одну масштабную работу — «12 месяцев» и при этом провели презентацию в стихах. Их труд позволил им занять первое место и забрать главный приз.

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Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 2
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 3
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 4
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 5
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 6
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 7
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 8
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 9
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 10
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 11
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 12
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 13
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 14
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 15
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 16
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 17
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 18
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 19
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 20
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 21
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 22
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 23
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 24
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 25
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 26
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 27
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 28
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 29
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 30
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 31
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 32
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 33
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 34
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 35
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 36
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 37
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 38
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 39
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 40
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 41
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 42
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 43
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 44
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 45
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 46
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 47
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 48
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 49
Фестиваль наряженных саней-2020, Фото: 50
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:44 +7
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