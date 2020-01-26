Бэтмобиль, русская печка и полярный экспресс: В Центральном парке прошел фестиваль наряженных саней

Фото Сергея Боброва и пресс-службы ГО ТУ "Тульские парки".

Сегодня, 26 января, в Центральном парке в рамках проекта «Зима по-тульски» состоялся четвертый фестиваль наряженных санок. В этом году за звание самого оригинального снежного экипажа боролись 23 команды, многие из которых были многочисленными. Как сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки», в общей сложности насчитывалось более двухсот участников.

Конкурсанты проявили большую смекалку и творчески подошли к поставленной задаче. Все представленные на суд жюри работы были оригинальными. Так, судьи увидели «Такси-парк», «Лебединое озеро», «Волшебный истребитель, «Бэтмобиль», «Единорог», «Полярный экспресс», «Русская печка», «12 месяцев» и др.

Отличались работы и своей масштабностью. Детский сад «Светофорик» представил композицию «На салазках в сказку». Большой олень и санки, вместившие 10 воспитанников дошкольного учреждения и даже несколько взрослых, притягивали к себе внимание.

Подопечные Центра социальной поддержки С.О.В.А. решили объединить усилия и представили одну масштабную работу — «12 месяцев» и при этом провели презентацию в стихах. Их труд позволил им занять первое место и забрать главный приз.