Какие общественные пространства благоустроят в Туле и области в 2022 году?

Молодежный бульвар в Туле, фонтанный дворик в Алексине, «Свет мира» в Щекино, зона отдыха «АкваДОН» в Донском и многое другое.

13 января губернатор Алексей Дюмин провел заседание межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году в регионе реализованы все запланированные проекты. В 2022 году на благоустройство выделено более 1 млрд рублей.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил, что в 2021 году благоустроено 359 объектов, в том числе 32 общественных пространства в 16 муниципалитетах и 327 дворовых территорий по всему региону. Область вошла в число 27 субъектов РФ, в которых федеральное финансирование освоено в полном объеме в срок до 1 декабря.

По поручению Алексея Дюмина в общественных пространствах дополнительно устанавливаются детские игровые комплексы. В 2021 году обустроено 13 таких площадок в Щекинском, Узловском, Богородицком районах и в Новомосковске. До 1 июня планируется установить еще девять.

Спортивные и детские площадки появились в парках Донского и Венева. В парке «Химик» в Алексине установили входную группу и игровые элементы, в Афганском сквере в Богородицке — тематическую детскую площадку. В Туле благоустроили площадь у Главпочтамта и территорию возле строящегося перинатального центра, сквер 80-летия обороны города.

В Узловой, Плавске и Липках реализовано три проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благоустройство этих объектов продолжится и в этом году.

В 2022 году планируется благоустроить не менее 265 дворовых и 17 общественных территорий.

В этом году в пятый раз на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных пространств на 2023 год. В нем смогут принять участие жители Тулы, Новомосковска, Алексина, Богородицка, Донского, Ефремова, Кимовска, Киреевска, Узловой и Щекино.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в этом году напротив строящегося областного перинатального центра откроется новый сквер с детскими площадками, зонами отдыха, арт-объектами и фотозонами.

В общественном пространстве «Молодежный бульвар» установят игровую площадку, спортивные тренажеры, сцену, уличную библиотеку, памп-трек (специальную велосипедную трассу), обустроят игровые зоны, велодорожки, амфитеатр, фотозоны с арт-объектами.

Новое общественное пространство появится в Юго-Восточном микрорайоне. Там установят детскую игровую площадку из натурального дерева, зону для воркаута, обустроят места для прогулок и отдыха с теневыми навесами.

В микрорайоне Северная Мыза организуют общественное пространство имени академика В. А. Легасова .

Завершается разработка проектно-сметной документации на благоустройство Мятного сквера в Центральном переулке и городского пространства на ул. Союзной.

Глава администрации Алексина Павел Федоров рассказал о проекте «Алексин-град». На территории вокруг Дворца культуры планируется обустроить фонтанный дворик, скейт-парк, игровые зоны, всесезонную горку, фотозону «Алексин», установить спортивные тренажеры, сцену и беседки.

Глава администрации Щекинского района Александр Гамбург представил проект «Химия с природой». В Щекино благоустроят площадь им. В. И. Ленина и парк. Установят световую инсталляцию «Свет мира» в виде шахтерской лампы, световой фонтан в виде реки, деревянные настилы со скамьями и навесы с качелями, изображающими молекулы, высадят кустарники и яблони. В парке планируется благоустроить игровую площадку «Притяжение» и скейт-парк.

В Донском в этом году реализуют проект «АкваДОН». Об этом сообщила заместитель главы администрации г. Донского Людмила Карюкина.

Проект предусматривает восстановление бывшей городской зоны отдыха. Вокруг водоема обустроят прогулочную тропу и теневые навесы с душевыми. Также будут организованы площадки для пляжного волейбола и воркаута, интерактивная зона «Фонтан». В зоне малого пруда установят сцену, по периметру водоема оборудуют беседки.

В 2022 году в Кимовске начнется реализация проекта «КИМ — территория нового поколения». Глава администрации Кимовского района Евгений Захаров рассказал, что благоустроен сквер трудовой славы и участок ул. Мичурина, планируется отремонтировать водонапорную башню. В Кимовске появятся детские площадки «Шахтер» и «Террикон» с интерактивным оборудованием и тактильной песочницей, музей водонапорных башен мира, световая «железная дорога» с вагонеткой, аллея истории города, прогулочные зоны, места отдыха, фотозоны, ягодный сад, лавочки и беседки-библиотеки.

Алексей Дюмин поручил главам администраций поддерживать в порядке все обновленные пространства, ускорить заключение контрактов на работы в 2022 году, а также активнее взаимодействовать с жителями по выбору общественных пространств и дворовых территорий для благоустройства в 2023 году.