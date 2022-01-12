На трассах в Тульской области вновь развернули мобильные пункты обогрева

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В данный момент работают два – в Щекинском и Воловском районах.

Из-за морозов и снегопадов с 11 января на территории Тульской области снова развернули мобильные пункты обогрева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ранее они работали с 6 по 8 января.

Пункты установили на 209-м км федеральной трассы М-2 «Крым» (Щекинский район) и на 265-м км федеральной трассы М-4 «Дон» (Воловский район).

Они укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней, пневмокаркасным модулем, дизельными обогревателями, теплыми вещами и другими необходимыми средствами, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Мобильные пункты обогрева будут работать круглосуточно.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по городскому телефону «01» или с мобильного — «112» и «101».