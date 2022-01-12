Тулячка потребовала с больницы полмиллиона рублей за «некачественную» вакцинацию: нет антител
Женщина уверена, что медики не ввели ей второй компонент вакцины «Спутник V».
Тулячка обратилась в суд с иском к горбольнице № 2 им.
Эта история произошла еще в мае 2021 года. Однако тульские СМИ написали про это только сейчас. Myslo нашел решение суда.
Женщина просила взыскать с больницы 500 000 руб. в качестве морального ущерба.
Представитель ответчика в судебном заседании возражала против удовлетворения требований, считая их необоснованными.
Суд установил, что в день обращения тулячку осмотрел врач-терапевт, измерил температуру, сатурацию. Жалоб на состояние здоровья пациент не предъявляла. Инъекция II компонентом препарата была выполнена медсестрой в соответствии с алгоритмом.
После процедуры женщина в течение 30 минут находилась под наблюдением медицинского персонала. Реакции на прививку не отмечено, что подтверждается записью в «Журнале учета профилактических прививок».
Суд посчитал, что изложенные обстоятельства свидетельствуют, что тулячке провели инъекцию. Соответственно, доводы истца опровергаются.
- Оснований сомневаться в показаниях свидетеля судом не установлено, поскольку они последовательны, непротиворечивы, основаны на личном восприятии фактов, согласуются с иными материалами дела, — говорится в решении суда. — Доводы истца о том, что в ее крови отсутствуют антитела к вирусу COVID-19, не являются доказательством невведения ей второго компонента препарата «Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2».
В итоге суд отказал женщине в удовлетворении исковых требований.