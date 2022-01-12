Тулячка потребовала с больницы полмиллиона рублей за «некачественную» вакцинацию: нет антител

Фото из архива Myslo.

Женщина уверена, что медики не ввели ей второй компонент вакцины «Спутник V».

Тулячка обратилась в суд с иском к горбольнице № 2 им. Е. Г. Лазарева о компенсации морального вреда. Женщина уверена, что медики не ввели ей второй компонент вакцины «Спутник V». По ее словам, это подтверждается у нее отсутствием антител в крови.

Эта история произошла еще в мае 2021 года. Однако тульские СМИ написали про это только сейчас. Myslo нашел решение суда.

Истец указала, что вторая инъекция была непродолжительной по времени, по ее ощущениям длилась одну секунду, при введении укола она не почувствовала болезненности, характерной для фазы введения препарата, место укола не было заклеено защитным пластырем, вся процедура проводилась поспешно и небрежно, вследствие чего ей были причинены физические и нравственные страдания, выразившиеся в утрате сна и аппетита, головных болях, нервных переживаниях, слабости, ухудшении общего физического состояния.

Женщина просила взыскать с больницы 500 000 руб. в качестве морального ущерба.

Представитель ответчика в судебном заседании возражала против удовлетворения требований, считая их необоснованными.

Суд установил, что в день обращения тулячку осмотрел врач-терапевт, измерил температуру, сатурацию. Жалоб на состояние здоровья пациент не предъявляла. Инъекция II компонентом препарата была выполнена медсестрой в соответствии с алгоритмом.

После процедуры женщина в течение 30 минут находилась под наблюдением медицинского персонала. Реакции на прививку не отмечено, что подтверждается записью в «Журнале учета профилактических прививок».

Суд посчитал, что изложенные обстоятельства свидетельствуют, что тулячке провели инъекцию. Соответственно, доводы истца опровергаются.

- Оснований сомневаться в показаниях свидетеля судом не установлено, поскольку они последовательны, непротиворечивы, основаны на личном восприятии фактов, согласуются с иными материалами дела, — говорится в решении суда. — Доводы истца о том, что в ее крови отсутствуют антитела к вирусу COVID-19, не являются доказательством невведения ей второго компонента препарата «Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2».

В итоге суд отказал женщине в удовлетворении исковых требований.