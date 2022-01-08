новости
новости
Регистрация
В Тульской области закрылись мобильные пункты обогрева

В Тульской области закрылись мобильные пункты обогрева

Рассказываем, куда теперь звонить, в случае проблем на дороге.

С 6 по 8 января на федеральных автодорогах региона функционировали четыре мобильных пункта обогрева с целью оказания своевременной помощи водителям, попавшим в аварийную ситуацию. Подобные «островки безопасности» в случае необходимости разворачиваются на протяженных участках трасс, где поблизости нет кафе и заправок, чтобы в случае поломки автомобиля или происшествия на данном участке автодороги водители и пассажиры могли рассчитывать на своевременную помощь и обогрев.

Всем обратившимся была оказана необходимая помощь. Все пункты обогрева укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней, дизельными обогревателями, теплыми вещами и другими необходимыми средствами, чтобы оказать помощь пострадавшим.

В связи с улучшением погодных условий с 08 января мобильные пункты обогрева в тульском регионе приостановили свою деятельность. 

В случае возникновения происшествия на дороге звоните в Единую службу спасения по телефонам - «101», «112».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 22:06 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Семейное новогоднее шоу в Тульском цирке «Полосатый Новый год»
Семейное новогоднее шоу в Тульском цирке «Полосатый Новый год»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.