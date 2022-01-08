В Тульской области закрылись мобильные пункты обогрева

Рассказываем, куда теперь звонить, в случае проблем на дороге.

С 6 по 8 января на федеральных автодорогах региона функционировали четыре мобильных пункта обогрева с целью оказания своевременной помощи водителям, попавшим в аварийную ситуацию. Подобные «островки безопасности» в случае необходимости разворачиваются на протяженных участках трасс, где поблизости нет кафе и заправок, чтобы в случае поломки автомобиля или происшествия на данном участке автодороги водители и пассажиры могли рассчитывать на своевременную помощь и обогрев.

Всем обратившимся была оказана необходимая помощь. Все пункты обогрева укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней, дизельными обогревателями, теплыми вещами и другими необходимыми средствами, чтобы оказать помощь пострадавшим.

В связи с улучшением погодных условий с 08 января мобильные пункты обогрева в тульском регионе приостановили свою деятельность.

В случае возникновения происшествия на дороге звоните в Единую службу спасения по телефонам - «101», «112».