В Туле СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины от угарного газа
По версии следствия, трагедия могла произойти из-за неисправности дымового канала.
В декабре 2021 года
В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины наступила от отравления угарным газом и продуктами горения.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире, где произошла трагедия, эксплуатировался газовый водонагреватель.
— По предварительным данным, причиной превышения допустимой концентрации угарного газа в помещении могла стать неисправность дымового канала, — сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий для установления объективной картины произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация, представляющая интерес для следствия.
В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников организации, осуществлявшей обслуживание газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов.