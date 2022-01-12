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В Туле СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины от угарного газа
Фото из архива Myslo.

В Туле СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины от угарного газа

По версии следствия, трагедия могла произойти из-за неисправности дымового канала.

В декабре 2021 года в СК России по Тульской области поступило сообщение о смерти 60-летнего местного жителя, тело которого было обнаружено в квартире жилого дома в с. Архангельском.

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины наступила от отравления угарным газом и продуктами горения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире, где произошла трагедия, эксплуатировался газовый водонагреватель.

— По предварительным данным, причиной превышения допустимой концентрации угарного газа в помещении могла стать неисправность дымового канала, — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий для установления объективной картины произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация, представляющая интерес для следствия.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников организации, осуществлявшей обслуживание газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:05 0
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СКследователиуголовное делоотравление угарным газом

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