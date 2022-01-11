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Тульская Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды
Фото Алексея Горохова

Тульская Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды

В регионе ожидается снегопад с гололедицей, снежные заносы и порывистый ветер.

На протяжении суток, начиная с 21.00 11 января, в Тульской области ухудшится погода: ожидается снегопад, местами гололедица и снежные заносы с порывами северного ветра до 10 метров в секунду. Это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что в сложных метеоусловиях водителям следует выбирать безопасную скорость движения, позволяющую оперативно отреагировать на малейшее изменение дорожной обстановки. Воздержитесь от опасных маневров, связанных с выездом на встречную полосу.

Пешеходам следует переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности маневра. В темное время суток, во время тумана или снегопада нужно иметь при себе предметы со светоотражающим эффектом.

Экипажи ДПС УГИБДД по Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Звоните по телефонам:

  • ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32−95−07, 32−95−54.
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53, 32−32−54.
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38.
  • Для связи через WhatsApp и Viber: +7 (999) 374−36−13.
  • Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7 (999) 374−05−98.
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