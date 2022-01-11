Тульская Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды

Фото Алексея Горохова

В регионе ожидается снегопад с гололедицей, снежные заносы и порывистый ветер.

На протяжении суток, начиная с 21.00 11 января, в Тульской области ухудшится погода: ожидается снегопад, местами гололедица и снежные заносы с порывами северного ветра до 10 метров в секунду. Это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что в сложных метеоусловиях водителям следует выбирать безопасную скорость движения, позволяющую оперативно отреагировать на малейшее изменение дорожной обстановки. Воздержитесь от опасных маневров, связанных с выездом на встречную полосу.

Пешеходам следует переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности маневра. В темное время суток, во время тумана или снегопада нужно иметь при себе предметы со светоотражающим эффектом.

Экипажи ДПС УГИБДД по Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Звоните по телефонам: