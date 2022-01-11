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На Зеленстрое водитель «Шкоды» подрезал автобус и въехал в снежный отвал

На Зеленстрое водитель «Шкоды» подрезал автобус и въехал в снежный отвал

ДТП случилось напротив Могилевского сквера.

Вечером 11 января на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП с участием Skoda Rapid и муниципального автобуса, следовавшего по маршруту № 18.

По предварительным данным, водитель легковушки попытался обогнать автобус, но не заметил кучу снега, которую коммунальщики оставили на обочине.

Машина капотом уперлась в снежный отвал и получила удар сзади от находившегося позади автобуса. По словам очевидцев, никто серьёзно не пострадал.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:05 +7
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