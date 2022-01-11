«Накажи автохама»: в Туле водитель Range Rover отказался пропускать скорую с пожилой пациенткой

В нашу традиционную рубрику прислали кадры, снятые 10 января во дворе дома № 49 по ул. Щегловская Засека в Туле. На записи видно, как поперек двора стоит автомобиль Land Rover Range Rover с государственными регистрационными знаками Т048ВТ71 и мешает проезду скорой с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, скорая приехала на вызов к пожилой пациентке, у которой был сердечный приступ. Пока медики были в квартире, во двор заехал Range Rover. Водитель внедорожника стал требовать, чтобы ему освободили проезд к месту, где он постоянно паркуется.

Мужчине объяснили, что нужно немного подождать — спецтранспорт приехал на вызов и сейчас в него будут грузить пациентку.

По словам очевидцев, водитель внедорожника матерился и оскорблял водителя скорой, а потом все же кое-как протиснулся вперед, встал поперек двора и заглушил двигатель. Тем временем, в медицинский автомобиль села пациентка и владельца Range Rover попросили освободить путь для выезда машины экстренной службы. Но тот заявил, что у него якобы перегрелась коробка, а скорая может выехать и задним ходом.

«10 января шел снег и проезд по двору был затруднен. Выезжая задом, скорая могла застрять. Мужчину уговаривали отъехать и медики, и внучка пациентки, но он продолжал утверждать, что его автомобиль якобы сломан. В итоге медикам, родственникам пациентки и соседям пришлось вручную заталкивать внедорожник на парковочное место. Только после этого скорой удалось выехать из двора и доставить пациентку с сердечными приступом в больницу», — рассказал очевидец инцидента.