Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 213 случаев заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 213 случаев коронавируса, 203 человека выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 75 162 жителей региона, 66 363 вылечились, 4 252 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 20 638 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 704 (8,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 499 982 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 912 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 308 860 человек.