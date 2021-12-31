Скончались две легенды тульского футбола – Рудольф Исупов и Валерий Мастрюков

30 декабря скончался легендарный тульский вратарь Рудольф Исупов, защищавший ворота тульской команды 13 лет с 1960 по 1973 годы. На его счету более 217 игр. Сегодня Рудольфу Васильевичу должно было исполниться 85, сообщает пресс-служба ФК «Арсенал».

А сегодня, 31 декабря, скончался Валерий Фёдорович Мастрюков. Легендарный защитник сыграл 12 сезонов (1960-1972), более 285 игр. 4 февраля Валерию Фёдоровичу должно было исполниться 80 лет.

«Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким. Память о Рудольфе Васильевиче и Валерие Фёдоровиче будет всегда, так как всегда будут болельщики Арсенала, которые помнят и чтят свою историю», – говорится в официальном сообщении. Myslo присоединяется к соболезнованиям.