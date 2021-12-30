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Сбор средств на реабилитацию тулячки Насти Редикарцевой завершен

Сбор средств на реабилитацию тулячки Насти Редикарцевой завершен

Деньги удалось собрать за один день.

Благотворительный фонд «Не молчи» объявил о завершении сбора средств на реабилитацию маленькой тулячки Насти Редикарцевой. Напомним, девочке один год, у нее поражение ЦНС, тугоухость 4 степени. На реабилитацию в физкультурно-оздоровительном центре требовалось собрать 84 тысячи рублей.

— Произошло волшебство, друзья! Конечно же, не без вмешательства феи, которая уже на протяжении нескольких сборов помогает нашим подопечным крупным пожертвованием, — сообщается в группе фонда «ВКонтакте».

Это рекорд для фонда — деньги удалось собрать всего за один день.

 

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