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Как избежать отравлений в новогодние праздники: советы Роспотребнадзора
Соблюдение этих простых правил поможет сделать праздничные застолья лёгкими и приятными.
Впереди долгожданные новогодние праздники. К сожалению, в это время в больницы и поликлиники поступает больше всего жалоб на пищевые и алкогольные отравления.
Чтобы защитить себя и своих близких, специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области рекомендуют придерживаться следующих правил:
- Откажитесь от употребления любых продуктов, в качестве которых вы сомневаетесь.
- Соблюдайте правила личной гигиены перед приготовлением и приёмом пищи.
- Сырые продукты и готовые к употреблению блюда храните в холодильнике отдельно друг от друга.
- Используйте разные разделочные доски и ножи при обработке сырой и готовой продукции.
- Не покупайте продукты в местах несанкционированной торговли.
- Соблюдайте сроки годности продуктов, особенно скоропортящихся (салатов, изделий из рубленого мяса, студня, заливного, пирожных и тортов с кремом. Они должны храниться не более суток.
- Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня. Если готовая пища остается на другой день, перед употреблением ее нужно подвергнуть термической обработке — прокипятить или прожарить.
- Тщательно мойте овощи, ягоды и фрукты перед употреблением.
- Соблюдайте температурный режим и выдерживайте необходимое время при готовке мяса, рыбы, птицы, яиц.
- С осторожностью употребляйте консервированную продукцию собственного приготовления. Для профилактики ботулизма грибы следует повторно проварить и вовсе отказаться от употребления консервированной продукции, которая хранилась более года.
- Покупайте алкоголь только в проверенных магазинах, имеющих соответствующую лицензию. Не покупайте алкоголь через интернет.
- Обращайте внимание на качество упаковки и наличие специальной или акцизной марки: как правило, легальные производители разливают продукцию в тару, имеющую особенные отличительные признаки, а этикетка и контрэтикетка наклеены ровно, без перекосов.
- Употребляйте алкоголь в умеренных дозах.
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