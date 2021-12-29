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Как избежать отравлений в новогодние праздники: советы Роспотребнадзора
Фото: moykotlas.ru

Как избежать отравлений в новогодние праздники: советы Роспотребнадзора

Соблюдение этих простых правил поможет сделать праздничные застолья лёгкими и приятными.

Впереди долгожданные новогодние праздники. К сожалению, в это время в больницы и поликлиники поступает больше всего жалоб на пищевые и алкогольные отравления.

Чтобы защитить себя и своих близких, специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • Откажитесь от употребления любых продуктов, в качестве которых вы сомневаетесь.
  • Соблюдайте правила личной гигиены перед приготовлением и приёмом пищи.
  • Сырые продукты и готовые к употреблению блюда храните в холодильнике отдельно друг от друга.
  • Используйте разные разделочные доски и ножи при обработке сырой и готовой продукции.
  • Не покупайте продукты в местах несанкционированной торговли.
  • Соблюдайте сроки годности продуктов, особенно скоропортящихся (салатов, изделий из рубленого мяса, студня, заливного, пирожных и тортов с кремом. Они должны храниться не более суток.
  • Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня. Если готовая пища остается на другой день, перед употреблением ее нужно подвергнуть термической обработке — прокипятить или прожарить.
  • Тщательно мойте овощи, ягоды и фрукты перед употреблением.
  • Соблюдайте температурный режим и выдерживайте необходимое время при готовке мяса, рыбы, птицы, яиц.
  • С осторожностью употребляйте консервированную продукцию собственного приготовления. Для профилактики ботулизма грибы следует повторно проварить и вовсе отказаться от употребления консервированной продукции, которая хранилась более года.
  • Покупайте алкоголь только в проверенных магазинах, имеющих соответствующую лицензию. Не покупайте алкоголь через интернет.
  • Обращайте внимание на качество упаковки и наличие специальной или акцизной марки: как правило, легальные производители разливают продукцию в тару, имеющую особенные отличительные признаки, а этикетка и контрэтикетка наклеены ровно, без перекосов.
  • Употребляйте алкоголь в умеренных дозах.
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