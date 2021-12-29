Как избежать отравлений в новогодние праздники: советы Роспотребнадзора

Фото: moykotlas.ru

Впереди долгожданные новогодние праздники. К сожалению, в это время в больницы и поликлиники поступает больше всего жалоб на пищевые и алкогольные отравления.

Чтобы защитить себя и своих близких, специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области рекомендуют придерживаться следующих правил: