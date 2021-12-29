В Тульской области выявлены 7 «чёрных кредиторов» и одна финансовая пирамида

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В Тульской области с января по сентябрь 2021 года сотрудники Банка России выявили 8 компаний с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. 7 организаций — это «черные кредиторы», еще одна компания имеет признаки финансовой пирамиды. Они оказывали финансовые услуги, не имея на это права. Информация об этих компаниях внесена в предупредительный перечень регулятора.

Начиная с лета этого года, Банк России ведет предупредительный список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот список регулярно обновляется. Сейчас в нем собраны данные более чем по 3500 компаниям. Из них 12 зарегистрированы в Тульской области. Всю информацию о выявленных организациях регулятор передает в правоохранительные и другие уполномоченные органы.

Выявленные «черные» кредиторы, работая под вывеской микрофинансовых организаций, выдавали займы гражданам. В государственном реестре МФО на сайте Банка России эти компании не состояли, финансовые услуги они оказывали незаконно. Еще одна организация с признаками финансовой пирамиды, занимающаяся торговлей автозапчастями, предлагала клиентам инвестировать деньги под проценты. При этом у нее не было разрешения Банка России на привлечение средств.

— Обращаться за займами в нелегальные организации опасно. «Черные» кредиторы работают вне правового поля, могут требовать непомерные проценты по ссудам, вымогать деньги и даже угрожать. В результате человек рискует лишиться финансов и имущества, — отмечает управляющий Отделением Тула Юнэсса Васина. — С не меньшими опасностями можно столкнуться, доверяя свои деньги компаниям, обещающим повышенную доходность. В этом случае вы рискуете не только не заработать, но и вовсе лишиться вложенных средств.