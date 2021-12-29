новости
новости
Регистрация
Маленькой Насте Редикарцевой нужны деньги на реабилитацию

Маленькой Насте Редикарцевой нужны деньги на реабилитацию

Необходимо собрать 84 тысячи рублей.

В благотворительный фонд «Не молчи» обратилась семья Редикарцевых с просьбой помочь дочке Насте пройти реабилитацию в физкультурно-оздоровительном центре Logos. Девочке один год, у нее поражение ЦНС, тугоухость 4 степени.

Письмо написала мама Насти Екатерина:

- В браке с мужем мы с 2011 года, и так получилось, что на протяжении многих лет нам не удавалось обзавестись детьми. После многочисленных проведенных операций и обследований 29 декабря 2020 года у нас родилась дочь Анастасия (с недоношенностью 5 недель).

Беременность проходила очень тяжело, весь срок провели в больницах на сохранении. 29 декабря 2021 года экстренно госпитализировали в роддом № 1 с связи с плохим самочувствием. Роды были очень тяжелыми, малышка появилась на свет без признаков дыхания. Благодаря слаженным действиям и профессионализму врачей дыхание нашей девочки восстановили, дышать дочь могла только с помощью аппарата. После консультации врачей ими было принято решение в этот же вечер перевести ребенка в Перинатальный центр г. Тулы. На протяжении месяца мы боролись за жизнь ребенка. С Божьей помощью 8 февраля 2021 года нас выписали из роддома и поставили на учет в больницу на ул. Бундурина, 43. После проведенных обследований врачи сказали, что Настя не слышит и поставили диагноз двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени.

Один раз в три месяца мы ложимся на дневной стационар в ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» для прохождения осмотра и лечения ребенка. Насте грозит развитие ДЦП, и нам необходимо делать на регулярной основе массаж и ЛФК. На данный момент нам 1 год, наш ребенок не сидит и не ползает.

В Туле нам рекомендовали оздоровительный центр Logos. После прохождения там консультации нам назначили курс реабилитации, в который входят разные группы занятий. Общая стоимость курса реабилитации составляет 84 000 рублей.

В связи с нашим тяжелым финансовым положением мы не можем собрать требуемую сумму. Мир не без добрых людей, с вашей помощью мы надеемся как можно раньше начать курс реабилитации, который жизненно необходим нашей доченьке.

Заранее благодарим вас за оказанную помощь! Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким!

Помочь девочке можно, отправив SMS со словом «Немолчи» пробел, сумма, на короткий номер 3434.

Или можно перевести деньги на счет БФ Немолчи.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:34
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
помощь ребенкуДЦПсбор средств

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пьяный туляк обиделся на шумных детей и нанёс увечья их отцу
Пьяный туляк обиделся на шумных детей и нанёс увечья их отцу
Зарплата от 80 тыс. рублей: вакансия из Тулы вошла в топ самых высокооплачиваемых в России
Зарплата от 80 тыс. рублей: вакансия из Тулы вошла в топ самых высокооплачиваемых в России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.