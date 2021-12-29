Маленькой Насте Редикарцевой нужны деньги на реабилитацию

В благотворительный фонд «Не молчи» обратилась семья Редикарцевых с просьбой помочь дочке Насте пройти реабилитацию в физкультурно-оздоровительном центре Logos. Девочке один год, у нее поражение ЦНС, тугоухость 4 степени.

Письмо написала мама Насти Екатерина:

- В браке с мужем мы с 2011 года, и так получилось, что на протяжении многих лет нам не удавалось обзавестись детьми. После многочисленных проведенных операций и обследований 29 декабря 2020 года у нас родилась дочь Анастасия (с недоношенностью 5 недель).

Беременность проходила очень тяжело, весь срок провели в больницах на сохранении. 29 декабря 2021 года экстренно госпитализировали в роддом № 1 с связи с плохим самочувствием. Роды были очень тяжелыми, малышка появилась на свет без признаков дыхания. Благодаря слаженным действиям и профессионализму врачей дыхание нашей девочки восстановили, дышать дочь могла только с помощью аппарата. После консультации врачей ими было принято решение в этот же вечер перевести ребенка в Перинатальный центр г. Тулы. На протяжении месяца мы боролись за жизнь ребенка. С Божьей помощью 8 февраля 2021 года нас выписали из роддома и поставили на учет в больницу на ул. Бундурина, 43. После проведенных обследований врачи сказали, что Настя не слышит и поставили диагноз двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени.

Один раз в три месяца мы ложимся на дневной стационар в ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» для прохождения осмотра и лечения ребенка. Насте грозит развитие ДЦП, и нам необходимо делать на регулярной основе массаж и ЛФК. На данный момент нам 1 год, наш ребенок не сидит и не ползает.

В Туле нам рекомендовали оздоровительный центр Logos. После прохождения там консультации нам назначили курс реабилитации, в который входят разные группы занятий. Общая стоимость курса реабилитации составляет 84 000 рублей.

В связи с нашим тяжелым финансовым положением мы не можем собрать требуемую сумму. Мир не без добрых людей, с вашей помощью мы надеемся как можно раньше начать курс реабилитации, который жизненно необходим нашей доченьке.



Заранее благодарим вас за оказанную помощь! Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким!

Помочь девочке можно, отправив SMS со словом «Немолчи» пробел, сумма, на короткий номер 3434.

Или можно перевести деньги на счет БФ Немолчи.