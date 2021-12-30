Какого числа начнут выплачивать пенсии в январе: график

Об этом рассказали в отделении ПФР по Тульской области.

В январе 2022 года доставка пенсий и других социальных выплат Почтой России в Тульской области будет производиться в период с 5 по 22 января согласно утвержденным графикам в течение установленного «выплатного периода» и в соответствии с действующим договором по доставке.

При этом выплата пенсий в сельских отделениях почтовой связи, которые работают по 3-х дневному графику (вторник/четверг/суббота), начнется с 4 января.

Режим работы отделений почтовой связи в праздничные дни:

31 декабря — по установленному режиму работы ОПС в воскресенье,

1 и 2 января — для ОПС всех классов выходной день,

3, 4, 5, 6 января — по установленному режиму работы ОПС,

7 января — для ОПС всех классов нерабочий день,

8, 9 января — по установленному режиму работы ОПС.

Перечисление средств для осуществления доставки пенсий и других социальных выплат в ПАО «Сбербанк России» за 7 января 2022 года будет произведено в конце декабря 2021 года.

Перечисление денежных средств за 12 и 20, 21 числа во все банки будет осуществлено в установленные сроки в обычном порядке.