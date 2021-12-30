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За сутки туляки отдали телефонным мошенникам 1,5 млн рублей
Изображение Sebastian Ganso с сайта Pixabay

За сутки туляки отдали телефонным мошенникам 1,5 млн рублей

Полиция Тульской области в очередной раз напоминает простые правила, которые помогут избежать обмана.

В Тульской области продолжают орудовать телефонные мошенники, которые под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги за какие-либо товары или услуги.

Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками и применяемых ими схемах, но всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

За сутки семь туляков отдали злоумышленникам 1 572 500 рублей.

Сотрудники УМВД России по Тульской области просят проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Помните: все банковские операции по переводу денег следует производить в офисах финансово-кредитных организаций. Служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.

Информация о необходимости перевода денег на так называемые «защищённые счета» — повод насторожиться. Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.

Будьте предельно внимательны, не переводите деньги на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товары, покупаемые на сайтах объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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