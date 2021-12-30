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За год в Тульской области капитально отремонтировали крыши 392 домов
Фото: kapremont71.ru

За год в Тульской области капитально отремонтировали крыши 392 домов

Такие данные приводит региональный Фонд капитального ремонта.

Фонд капитального ремонта Тульской области подвёл итоги 2021 года. Сообщается, что за год работы по капремонту кровли были проведены в 392 домах. Большинство объектов прошли приёмку без замечаний.

В среднем ремонт одного квадратного метра кровли, в зависимости от типа крыши, стоит от 4184,87 до 6642,58 рублей. Стоимость ремонта кровли в домах, относящихся к объектам культурного наследия, определяется индивидуально.

Адресный перечень домов, включенных в краткосрочную программу капитального ремонта, можно найти здесь.

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