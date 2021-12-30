За год в Тульской области капитально отремонтировали крыши 392 домов

Фото: kapremont71.ru

Фонд капитального ремонта Тульской области подвёл итоги 2021 года. Сообщается, что за год работы по капремонту кровли были проведены в 392 домах. Большинство объектов прошли приёмку без замечаний.

В среднем ремонт одного квадратного метра кровли, в зависимости от типа крыши, стоит от 4184,87 до 6642,58 рублей. Стоимость ремонта кровли в домах, относящихся к объектам культурного наследия, определяется индивидуально.